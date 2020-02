Bênh con gái, bố vợ cũ trút mưa dao đoạt mạng con rể

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm đưa Vũ Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) ra xét xử về tội Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chiều 27/7/2019, Vũ Văn Sơn đi giúp đám cưới người quen thì nghe tin con rể cũ là Nguyễn Văn H. (SN 1995, mới ly hôn con gái Sơn được 3 ngày) đến nhà gây sự với con gái. Sơn sợ con gái bị hành hung nên cầm theo con dao chạy tức tốc về nhà.

Vừa đi đến cổng Sơn đã nghe thấy tiếng H. chửi bới con gái thậm tệ. Sơn chạy vào can ngăn nhưng H. hung hăng xô Sơn ngã xuống đất. Bực tức trước thái độ hỗn hào của con rể, Sơn vung dao đâm 8 nhát vào người H. khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa xét xử





Một số người dân tiến lại kiểm tra xem tình trạng của H. như thế nào để đưa đi Thấy có tiếng la hét bên nhà Sơn nhiều hàng xóm chạy sang xem xét thì phát hiện H. đang gục giữa vũng máu còn Sơn ngồi thất thần ngoài sân. Cô con gái của Sơn mặt không cắt ra một giọt máu đang ngồi ở hiên nhà tay chân run cầm cập.Một số người dân tiến lại kiểm tra xem tình trạng của H. như thế nào để đưa đi cấp cứu . Tuy nhiên, do bị đâm vào nhiều vùng cơ thể trọng yếu nên H. đã tử vong tại chỗ.

Về phần Sơn, gây án xong hắn đến Đồn biên phòng Môn Sơn để đầu thú. Lực lượng chức năng Đồn biên phòng đã bà giao Sơn cho cơ quan Công an địa phương tiến hành điều tra. Tại trụ sở Công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử ngày 21/2, Sơn một lần nữa thừa nhận hành vi giết người của mình là sai trái. Song Sơn cũng biện bạch, hành vi đó xuất phát do ức chế tâm lý nên không kìm nén được cảm xúc của bản thân.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Sơn 10 năm tù về tội Giết người. Đồng thời cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 88 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Bố vợ giết chết con rể gây rúng động dư luận

Nga Đỗ (t/h)