Những thực phẩm này người đau thần kinh tọa thèm đến mấy cũng không nên ăn, tránh bệnh trở nặng

Mỗi chứng bệnh, bệnh nhân sẽ cần phải có những sự kiêng khem nhất định, đau thần kinh tọa cũng không ngoại lệ. Chế độ dinh dưỡng khoa học,hợp lý là điều cần thiết, giúp ích bổ sung dưỡng chất, tăng cường Sức Khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Nếu dung nạp quá nhiều thức ăn có hại sẽ chỉ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Để biết được những loại thực phẩm nào người đau dây thần kinh tọa cần tránh, xin mời quý độc giả theo dõi bài viết dưới đây của tạp chí điện tử SKCĐ.





Hạn chế thức ăn chứa nhiều dầu mỡ

Thức ăn nhiều dầu mỡ luôn được xếp hàng đầu trong hầu hết các loại thực phẩm không nên dùng đối với nhiều chứng bệnh. Đối với bệnh đau thần kinh tọa, ăn thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chiên rán sẽ làm cho quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Từ đó sẽ khiến các cơ xương bị viêm nhiễm, gây ra chèn ép lên hệ thống dây thần kinh tọa, làm tần suất cơn đau tăng nhiều hơn. Do đó, bệnh nhân đau thần kinh tọa nên hạn chế tối đa.





Kiêng ăn hải sản

Ăn nhiều hải sản làm tăng nguy cơ cho bệnh đau thần kinh tọa





Hải sản hay những thực phẩm giàu chất đạm đều bị liệt vào “danh sách đen” với những người mắc các bệnh về xương khớp, trong đó có đau dây thần kinh tọa. Ăn nhiều hải sản, chất đạm dễ bị tích tụ lại sẽ kích thích quá trình hình thành gai xương, khiến bệnh nhân đau đớn hơn gây tổn hại cơ thể và ảnh hưởng quá trình điều trị đau thần kinh tọa.

Loại bỏ dần thịt đỏ ra khỏi khẩu phần ăn uống

Các loại thịt đỏ như thịt trâu, thịt bò, thịt dê cũng nằm trong danh sách các loại thịt mà người bệnh đau dây thần kinh tọa nên kiêng. Nếu bệnh nhân ăn quá nhiều sẽ gây ra tình trạng co cơ, chèn ép lên dây thần kinh tọa, dẫn tới những cơn đau nhức nhối.

Không chỉ vậy, những loại thịt đỏ này còn là tác nhân khiến cho những cơn đau trở nên dữ dội hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh.





Tránh các thức ăn chế biến sẵn, đóng hộp





Các loại thức ăn chế biến sẵn, đồ đóng hộp như xúc xích, nem rán, phô mai que, bánh rán, khoai tây chiên,… đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra bệnh lý xương khớp, giảm khả năng phục hồi đau thần kinh tọa.



Hơn nữa, thức ăn chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói có nhiều dầu mỡ, bạn càng sử dụng nhiều, lượng chất béo sẽ dung nạp trong cơ thể càng lớn. Khi hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ, nhồi máu cơ tim.





Hạn chế ăn muối khi đau thần kinh tọa





Muối là loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của mọi gia đình . Tuy nhiên sẽ thật sự tai hại nếu như người bệnh đau thần kinh tọa nạp quá nhiều muối trong các bữa ăn. Do đó, người bệnh nên tập thói quen ăn nhạt, vừa bảo vệ thận, vừa giảm các cơn đau thắt thần kinh.





Trên đây là những thực phẩm không tốt cho bệnh nhân đau thần kinh tọa, tất cả mọi người cần ghi nhớ để đảm bảo an toàn sức khỏe và điều trị bệnh hiệu quả.

Bệnh Đau Thần Kinh Tọa Nên Ăn Gì Và Kiêng Gì - sống khỏe Mỗi Ngày

Minh Tú (t/h)