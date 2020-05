Top thực phẩm 'vàng' cho người đau dây thần kinh tọa giúp bệnh nhanh hồi phục

Việc ăn uống đối với bệnh nhân đau thần kinh tọa cũng quan trọng không kém so với uống thuốc chữa bệnh. Do đó, xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe người bệnh cần được chú ý.

Không chỉ có sử dụng thuốc mới chữa trị được bệnh đau dây thần kinh tọa , mà chế độ ăn uống khoa học, hợp lý cũng là điều quyết định đến quá trình hồi phực của bệnh nhân. Do đó, người bệnh cần kết hợp việc chữa trị với ăn uống để đem lại lợi ích, hỗ trợ làm giảm cũng như đẩy lùi chứng đau thần kinh tọa.

Dưới đây, tạp chí điện tử SKCĐ xin gợi ý đến quý độc giả một số thực phẩm tốt cho bệnh nhân đau dây thần kinh tọa.





Rau xanh và các loại hoa quả tươi

Dĩ nhiên rồi, rau xanh và hoa quả luôn là những thực phẩm xếp hàng đầu trong danh sách chế độ dinh dưỡng của con người. Chúng chứa nhiều vitamin A, B,C,D và các nhóm vitamin B6, B9, B12 rất tốt cho Sức Khỏe con người. Rau xanh giúp giảm thiểu lượng mỡ thừa trong máu, tăng sự đàn hồi của dây chằng.

Không những vậy, bổ sung nhiều rau xanh và hoa quả tươi giúp tăng khả năng sản sinh dịch nhầy quanh vùng đĩa đệm. Đồng thời, những thực phẩm này còn có công dụng cân bằng hàm lượng trong cơ thể, phòng tránh quá trình loãng xương , thoái hóa xương khớp, lão hóa cơ thể.

Các thực phẩm giàu vitamin D





Vitamin D là một trong những chất giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi trong cơ thể. Bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin D như: cá hồi, cá trích, cá mòi, tôm, hàu. Nhiều người không ăn cá nên biêt rằng, hải sản không phải là nguồn cung cấp vitamin D duy nhất, trong đó trứng là một nguồn cung cấp vitamin D khác rất bổ dưỡng tuyệt vời.



Ngoài ra còn có thể kể thêm nấm, sữa bò, sữa dậu nành, nước cam, bột ngũ cốc, yến mạch nằm trong nhóm thực phẩm chứa vitamin D, người bệnh đau thần kinh tọa có thể dùng. Ngoài ra còn có thể kể thêm nấm, sữa bò, sữa dậu nành, nước cam, bột ngũ cốc, yến mạch nằm trong nhóm thực phẩm chứa vitamin D, người bệnh đau thần kinh tọa có thể dùng.

Thực phẩm giàu canxi

Canxi được biết đến là một trong những thành phần cấu tạo và duy trì những hoạt động của xương khớp, thiếu hụt canxi đồng nghĩa với việc thoái hóa khớp , đau nhức xương khớp,… Các thực phẩm và đồ uống giàu canxi mà người bệnh đau thần kinh tọa cần bổ sung như:

Nhóm rau: Rau cải ngọt, rau dền: Có rất nhiều loại rau xanh có thể bổ sung canxi rất tốt, trong đó phải kể đến rau cải ngọt, rau dền. Hai loại rau này còn được cho là có hàm lượng canxi cao gấp đôi sữa. Khi ăn nên luộc hoặc hấp để giúp hấp thụ dưỡng chat tốt hơn.





Nhóm cá: Cá chạch: Nếu lấy cùng đơn vị trọng lượng ra để so sánh, cá chạch có hàm lượng canxi cao hơn 6 lần cá chép, khoảng hơn 10 lần so với bạch tuộc. Cá chạch kết hợp với đậu phụ sẽ làm tăng khả năng hấp thụ canxi nhiều hơn. Do đó, bệnh nhân đâu thần kinh tạo cũng có thể thử thực đơn này.

Các loại hạt: Trong đó phải kể đến hạnh nhân và nó chữa nhiều canxi nhất trong số các loại hạt. Mỗi ngày, bệnh nhân đau thần kinh tọa hay mắc các bệnh về xương khớp khác có thể ăn 1 nắm.



Nhóm nhà đậu chứa nhiều canxi là đậu cô-ve. Món đậu này đơn giản, dễ ăn có thể chế biến theo nhiều kiểu dạng luộc, hấp, xào.



Hi vọng những thực phẩm được liệt kê trên đây sẽ giúp quý độc giả có thêm thông tin hữu ích, phục vụ quá trình điều trị đau thần kinh tọa tích cực.

Minh Tú (t/h)