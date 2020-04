Xót xa bênh em dâu, anh lỡ tay đoạt mạng của em trai

Cho đến ngày phiên xử diễn ra, nhiều người dân địa phương vẫn không thể tin được, một gã đàn ông 35 tuổi, thân hình ốm yếu, nhỏ thó, khuôn mặt hiền lành lại có thể gây ra vụ án giết người kinh hoàng dẫn đến bi kịch như hôm nay. Theo nhiều người, Cư bị ma men điều kiển nên gây ra tội ác.

Còn theo cáo trạng truy tố, ngày 24/11/2019, Cư và anh Tuấn tổ chức ăn uống tại nhà bố mẹ đẻ ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai). Đến chập tối cùng ngày thì tàn cuộc nhậu, anh Tuấn đi về nhà riêng (gần nhà bố mẹ đẻ) nghỉ ngơi. Tuy nhiên, về đến nhà anh Tuấn lại nảy sinh mâu thuẫn với vợ rồi đánh người này. Nguyên nhân vì chuyện không nấu cơm do bị mất điện.

Bị anh Tuấn đánh, người vợ liền bỏ chạy. Biết chuyện, bố mẹ anh Tuấn sang can ngăn nên anh này không đánh nữa, bỏ vào trong nhà.

Bị cáo Đặng Văn Cư khóc tại phiên tòa xét xử

Về phần Cư, thời điểm đó đang ngồi hút thuốc thì thấy vợ anh Tuấn vừa chạy vừa khóc. Hỏi chuyện thì được biết, chị này bị chồng đánh. Sẵn bực tức và hơi men trong người, Cư cầm điếu cày sang nhà Tuấn nói hỏi chuyện “tại sao đánh vợ”. Tuấn trả lời “không phải việc của ông”.

Nghe vậy, Cư càng tức giận hơn. Lúc không kiềm chế được bản thân nữa, Cư cầm ống điếu cày đánh vào sau đầu em khiến người này bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, nhiều người thân nhanh chóng đưa anh Tuấn đi cấp cứu . Tuy nhiên do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não, tụ máu... nên anh Tuấn đã tử vong ngay sau đó.

Trong phiên tòa xét xử, Cư nói rằng, hai anh em vô cùng yêu thương nhau, không có mâu thuẫn từ trước. Cư cũng khẳng định, lúc đó vẫn tỉnh táo, nhận thức được sự việc.

Khi chủ tọa hỏi về nguyên nhân cái chết của anh Tuấn thì Cư bật khóc. Bị cáo thừa nhận mình đã dùng ống điếu cày đánh khiến em trai té ngã chết. Người bố đẻ có mặt tại phiên xử phải gạt nước mặt khẳng định sự việc đúng như vậy.

