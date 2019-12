Bệnh gút biến chứng nặng vì tự dùng thuốc tại nhà: Điều trị cơn gút cấp dùng thuốc gì?

Ông Đ.V.Đ (1951, Lạng Sơn) đã chung sống với bệnh gút suốt 14 năm nay và thường xuyên phải dùng thuốc cầm cự. Trước đó ông sử dụng thuốc bảo hiểm tại bệnh viện gần nhà nhưng mong muốn sớm được giải thoát khỏi những cơn đau nên ai mách thuốc gì là ông lập tức mua về dùng thử.

Dùng lẫn lộn các loại thuốc một thời gian, bệnh tình trở nặng ông phải vào Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Bàn tay và ngón tay của ông bị hạt tophi gây biến dạng, sưng nề tấy đỏ, đau chảy mủ, sốt cao. Không chỉ vậy bàn chân sưng to, phù nề toàn thân. Qua thăm khám, bác sĩ xác định ông bị nhiễm khuẩn hạt tophi/gút mạn tính.

Lúc này, bệnh nhân mới thú nhận vì chán cảnh hàng tháng phải vào viện lấy thuốc bảo hiểm nên mỗi khi tái phát cơn đau ông lại tự ý mua thuốc bên ngoài về uống. Dùng lẫn lộn thuốc Đông, Tây y nhưng bệnh chẳng đỡ, nào ngờ chân tay biến chứng nặng vẫn phải cầu cứu bác sĩ.

Theo BS Nguyễn Văn Hùng có hai loại thuốc điều trị bệnh gút là thuốc điều trị triệu chứng và thuốc dự phòng. Trong đó, thuốc điều trị triệu chứng có tác dụng giảm các cơn đau sưng tấy khớp do cơn gút cấp tính gây ra. Vì bệnh gút chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên các thuốc điều trị triệu chứng giúp hạn chế mức độ phá hủy của xương khớp, giảm bớt cảm giác đau đớn cho người bệnh. Một số loại thuốc điều trị cơn gút cấp phổ biến như:

Thuốc Colchicin: Được dùng để giảm các cơn đau do đợt gút cấp. Nên dùng thuốc càng sớm càng tốt, tốt nhất là trong vòng 12 giờ đầu khởi phát cơn gút. Lưu ý thuốc có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp như: nổi mề đay, ban đỏ dạng sởi, suy giảm tủy xương, viêm thần kinh ngoại biên, rụng tóc.

Bàn tay của một bệnh nhân bị nổi hạt tophi. Nếu các hạt vỡ loét sẽ gây nhiễm khuẩn gây viêm khớp nhiễm khuẩn

Trong trường hợp bệnh nhân không sử dụng được bằng cochicine có thể dự phòng bằng các thuốc kháng viêm không steroid bằng liều thấp.

Các thuốc kháng viêm không steroid như: Indometacin, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, piroxicam, diclofena… các nhóm thuốc ức chế chọn lọc COX-2 (meloxicam, celecoxib, etoricoxib...).

Vì thuốc có tác dụng phụ lên hệ tiêu hóa, do đó chống chỉ định với người viêm loét dạ dày tá tràng, suy thận… Một số trường hợp bác sĩ có thể cân nhắc phối hợp các loại thuốc kháng viêm không steroid với colchicin để tăng hiệu quả điều trị.

Thuốc Corticoid: Chỉ khi dùng 2 loại thuốc trên không có hiệu quả, bệnh nhân có thể được chỉ định thuốc Corticoid. Lưu ý thuốc này gây ra nhiều tác dụng phụ nên chỉ được chỉ định dùng ngắn ngày và có sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ.

Ngoài ra, người bệnh gút cần kiểm soát axit uric trong máu bằng cách điều chỉ chế độ ăn uống. Nên tránh các thực phẩm giàu đạm như: các loại thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật. Kiêng rượu bia, các loại đồ uống có cồn. Thay vào đó tăng cường rau xanh, trái cây và uống nhiều nước.

Your browser does not support HTML5 video.

Chế độ ăn khoa học cho người bệnh gút. Video: HanoiTV