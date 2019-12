Bệnh hô hấp hoành hành , đạo diễn 'Đời cô Lựu' phải nhập viện cấp cứu

Theo thông tin từ gia đình đạo diễn - NSND Huỳnh Nga, vào ngày 28/12 vừa qua khi thấy ông có triệu chứng khó thở, người nhà đã nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Nguyễn Trãi để cấp cứu

Vợ của đạo diễn Huỳnh Nga cho biết: "Ông nhà tôi bị tim mạch, huyết áp, nay chuyển sang hô hấp. Thời gian gần đây, hễ ông nằm thì không thở được, nên cả đêm khi ngủ đều phải ngồi tựa lưng vào tường. Hơi thở của ông ngày càng mệt nhọc. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, được các bác sĩ khoa hô hấp hút đàm, gắn ống thở, Sức Khỏe của ông đã phần nào ổn định".

Đạo diễn Huỳnh Nga (Ảnh: Người lao động)

Đạo diễn Huỳnh Nga sinh ngày15/10/1932, tại Long An, tên thật là Huỳnh Văn Thạch. Ông chính là đạo diễn của vở cải lương nổi tiếng "Đời cô Lựu", "Tấm Cám", "Người giữ mộ", "Tiếng sáo đêm trăng", "Khách sạn Hào Hoa", "Gánh cỏ sông Hàn", "Hoa độc trong vườn"…

Đạo diễn Huỳnh Nga từng tốt nghiệp khóa đào tạo đạo diễn tại Rumania. Suốt chặng hành trình hoạt động sân khấu, ông đã dàn dựng hơn 300 vở diễn, trong đó có nhiều vở nổi tiếng và đã trở thành khuôn mẫu đối với sân khấu cải lương.Tên tuổi đạo diễn Huỳnh Nga được nhiều thế hệ nghệ sĩ kính trọng, thương mến. Với tâm huyết, lòng yêu nghề, không chỉ thành công với nhiều tác phẩm kịch, ông còn là người thầy dìu dắt và truyền đạt kinh nghiệm cho nhiều nghệ sĩ.





Đạo diễn đã hỗ trợ thành lập Liên Chi hội Sân khấu ĐBSCL, đi vào hoạt động lớn mạnh, tạo hiệu ứng rất tốt trong việc phát triển những tác phẩm sân khấu phục vụ khán giả qua chương trình Giai điệu đồng bằng và 2 mùa giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11, 12 được tổ chức tại Cần Thơ, Hậu Giang.

Nói về vị đạo diễn đáng mến, NSND Bạch Tuyết chia sẻ: “Cùng với Đời cô Lựu, những tác phẩm của ông đã tạo vị trí lớn mạnh cho sân khấu cải lương thời hoàng kim, mà Đời cô Lựu là tác phẩm đỉnh cao đánh dấu chặng đường đưa nghệ thuật nước nhà hòa nhập với đời sống văn hóa toàn cầu. Vở diễn mang tính nhân văn sâu sắc này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp và hầu hết các nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ tham gia đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND, như: Viễn Châu, Diệp Lang, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Thanh Hải, Thanh Tòng… Chúng tôi rất trân trọng tài năng của anh Huỳnh Nga”...

Trích Đoạn Cải Lương Đời Cô Lựu l NSND Bạch Tuyết - Yến Thanh