Căn bệnh khiến nữ diễn viên Phương Trang qua đời ở tuổi 24 nguy hiểm như thế nào?

Tối 13/2, một số bạn bè đồng nghiệp thông tin nữ diễn viên trẻ Phương Trang qua đời ở tuổi 24. Đạo diễn Thanh Hiệp - người từng dạy nữ diễn viên tại lớp kịch của sân khấu Hồng Vân tiết lộ, sau khi sinh con, Phương Trang mắc nhiều bệnh trong đó có bệnh lupus ban đỏ.

Diễn viên Phương Trang qua đời khi mới 24 tuổi

Được biết dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nữ diễn viên phải truyền máu. Các bác sĩ Đại học Y dược nói rằng đã tìm ra cách chữa trị hiệu quả hơn nhưng sau khi chụp chiếu, tiến hành xét nghiệm thì cô không qua khỏi.

Được biết, suốt 1 năm qua bà mẹ trẻ vật lộn với đau đớn và thuốc men nhưng tình trạng không được cải thiện.



Phương Trang vừa tốt nghiệp khoá K8 với vai Hồng trong vở kịch Con nhà nghèo tại sân khấu kịch Hồng Vân. Nữ diễn viên được đánh giá có vẻ ngoài dễ thương, với đầy nhiệt huyết và tình yêu với sân khấu. Đáng tiếc, những ngày cuối đời cô gái bị bệnh tật dày vò, ra đi ở tuổi còn quá trẻ.

90% ca bệnh lupus ban đỏ là nữ giới



Bệnh lupus ban đỏ là gì? Lupus trong tiếng La tinh, có nghĩa chó sói. Sở dĩ người ta dùng từ này để miêu tả về căn bệnh là do người mắc bệnh thường có ban đỏ đặc trưng ở mặt giống như hình vết cắn của chó sói.



Lupus ban đỏ là căn bệnh tự miễn có 2 thể chính: Lupus ban đỏ dạng đĩa (thể nhẹ) và Lupus ban đỏ hệ thống (thể nặng).



Được biết, căn bệnh mà diễn viên Phương Trang mắc phải là bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Trên thế giới ước tính, 90% ca bệnh lupus ban đỏ là nữ giới, thường gặp trong lứa tuổi từ 15 đến 50 tuổi và chiếm tỷ lệ 50/100.000 dân.



Nguyên nhân gây bệnh lupus ban đỏ



Sở dĩ gọi lupus ban đỏ là bệnh tự miễn bởi nó liên quan tới hệ miễn dịch của cơ thể. Thông thường, hệ miễn dịch cơ thể người có nhiệm vụ tạo lớp rào chắn, bảo vệ sức khỏe trước các tác nhân gây bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào.

Đặc trưng của bệnh lupus ban đỏ là dải ban đỏ hình cánh bướm trên hai má



Đối với người bệnh lupus ban đỏ và nhiều bệnh tự miễn khác, hệ miễn dịch của cơ thể suy giảm, mất chức năng nhận biết các mô khỏe và mô hại trong tế bào, sinh ra phản ứng tạo kháng thể để chống lại các tế bào ở hầu hết cơ quan.



Đến nay, y học hiện đại chưa thể giải thích rõ ràng nguyên nhân gây bệnh lupus ban đỏ. Có một số yếu tố được đánh giá có vai trò hình thành tác nhân gây bệnh gồm:



Di truyền: Bệnh có liên quan tới yếu tố di truyền. Người có tiền sử gia đình anh chị em ruột bị mắc lupus ban đỏ hệ thống sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 20 lần so với người bình thường.



Nhiễm khuẩn từ môi trường: Các yếu tố từ môi trường tác động tới người bệnh như nhiễm khuẩn, tiếp xúc với các loại hóa chất, ánh nắng mặt trời.



Nội tiết: Lupus ban đỏ thường xảy ra ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Do đó nó có liên quan mật thiết tới nội tiết tố ở nữ giới. Việc chị em sử dụng một số loại thuốc như: thuốc tránh thai, hydralazine, procainamide, isoniazid, sulfonamide, phenytoin... được cho là có liên quan đến lupus ban đỏ. Hầu hết trường hợp chị em mắc bệnh thường nặng hơn trong thời kỳ mang thai. Bệnh sẽ suy giảm khi thời kỳ mãn kinh tới.



Biểu hiện của bệnh lupus ban đỏ



Người mắc bệnh lupus ban đỏ ở giai đoạn tiến triển ngoài cảm giác mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, sốt không quá cao. Ngoài ra, bệnh tác động tới hầu hết các cơ quan trong cơ thể nên các triệu chứng cũng đồng thời xuất hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.

Một số triệu chứng của bệnh lupus ban đỏ

Da: Đặc trưng của bệnh lupus ban đỏ là biểu hiện trên da mặt với triệu chứng đầu tiên là ban đỏ hình cánh bướm trên hai má. Ban đỏ này cực lỳ nhạy cảm, đặc biệt với ánh nắng mặt trời. Qua thời gian, các ban đỏ có thể lan rộng ra tay, chân, thân mình, xuất hiện kèm những bọng nước, dát xuất huyết...



Niêm mạc: Người bệnh phát hiện niêm mạc miệng, hầu, họng rất hay bị loét nhưng không đau.



Tóc: Tóc của người bệnh lupus ban đỏ thường chuyển màu vàng, dễ gãy và rụng nhiều. Nếu khỏi bệnh, tóc mới có thể mọc lại.



Suy đa tạng: Lupus ban đỏ không chỉ là những ban đỏ ngoài da mà còn tác động tới các cơ quan nội tạng trong cơ thể gây suy đa cơ quan như: viêm cơ tim, màng tim gây suy tim, viêm phổi, màng phổi gây suy hô hấp



Viêm khớp: hệ miễn dịch suy yếu tấn công các khớp gây viêm khớp, khó vận động, đi lại.



Thiếu máu: Đa số bệnh nhân lupus ban đỏ bị thiếu máu tùy mức độ. Biểu hiện của người thiếu máu là da xanh tái, môi tái, thường xuyên hụt hơi khi gắng sức. Xét nghiệm huyết đồ giảm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.



Thần kinh: Bệnh nhân có thể mất khả năng xác định phương hướng, giảm tri giác, trí nhớ, đau đầu kéo dài.



Đáng nói, bệnh lupus ban đỏ hệ thống thường tiến triển thành từng đợt, đợt sau nặng hơn đợt trước. Bệnh có khả năng gây tổn thương toàn bộ các cơ quan trong cơ thể như thận, hệ tạo máu, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp,... từ đó đe dọa tính mạng bệnh nhân.



Biến chứng bệnh lupus ban đỏ



Thực tế không nhiều người biết về mức độ nghiêm trọng và các biến chứng nguy hiểm do lupus ban đỏ gây ra. Tương ứng với các triệu chứng của bệnh là biến chứng nó gây ra với cơ quan đó. Nếu không được kiểm soát, các biến chứng có thể nguy cấp và đe dọa tính mạng người bệnh.



Phổi: Lupus ban đỏ gây ta tình trạng khó thở do tràn dịch màng phổi, viêm phổi, khiến người bệnh suy hô hấp.



Tim: Bệnh lupus ban đỏ tấn công vào các mô gây viêm cơ tim, tràn dịch màng tim, nếu kéo dài có thể gây suy tim mạn. Một số trường hợp khác bị suy tim tối cấp, viêm cơ tim cấp, gây suy tim cấp có thể đột tử do trụy mạch.



Thận: Bệnh phá hủy cầu thận bằng các phản ứng viêm cầu thận, tiến triển đến suy thận.



Thần kinh: Bệnh nhân lupus ban đỏ có thể thường xuyên co giật, rối loạn tâm thần, rối loạn nhân thức.



Người bệnh thường xuyên trong tình trạng thiếu máu, xuất huyết bất thường tại nhiều cơ quan, đe dọa tính mạng.



Bệnh nhân có thể gặp biến chứng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Hậu quả là hệ miễn dịch không còn khả năng phát hiện và phản ứng lại các tác nhân gây bệnh. Từ đó, cơ thể dễ bị nhiễm trùng diễn tiến nhanh, gây nhiễm khuẩn huyết, rơi vào tình trạng sốc và tử vong.

Nhận diện căn bệnh lupus ban đỏ. Video: VTV

Hà Ly (t/h)