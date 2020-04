Bệnh nhân 100 đi lễ 5 lần/ngày trong thời gian cách ly được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân 99 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Bệnh nhân từ Paris, Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3. Thời điểm nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng bệnh và được chuyển về khu cách ly tập trung tại quận 12, lấy mẫu bệnh phẩm. Mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur TP.HCM thực hiện kết luận dương tính với SARS-CoV-2 ngày 21/3.

3 bệnh nhân được xuất viện sáng 3/4

Bệnh nhân 121 là nam, 58 tuổi, trú tại Quận Tân Bình, TP.HCM. Trước đó, bệnh nhân đi từ New York, Mỹ, về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản và nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất ngày 19/3. Bệnh nhân được chuyển cách ly, lấy mẫu và điều trị tại Cần Giờ sau khi xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là đợt xuất viện thứ hai tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ trong 4 ngày qua. Trước đó, ngày 31/3, bệnh nhân 54 là du khách Latvia cũng được công bố khỏi bệnh. Hiện bệnh viện đang điều trị 10 bệnh nhân khác.

Bệnh viện huyện Cần Giờ cơ sở mới với 300 giường trở thành nơi chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 16/3. Cơ sở hai nằm tại vị trí cũ của Bệnh viện huyện Cần Giờ, quy mô 300 giường hoạt động từ 28/3. Bệnh viện cách trung tâm TP HCM hơn 50 km về phía đông nam.



Bệnh viện huyện Cần Giờ được sử dụng làm bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19

Các bệnh viện này được giao nhiệm vụ chuyên tiếp nhận cách ly điều trị cho những trường hợp nghi ngờ và trường hợp xác định do các bệnh viện trong thành phố, các khu cách ly tập trung chuyển đến. Dù chỉ là "bệnh viện dã chiến" nhưng các cơ sở này phải có khả năng xử lý các tình huống bệnh tật phát sinh khác, nhất là các tình huống cấp cứu nội khoa và ngoại khoa.

Bên cạnh đó, các cơ sở này được kết nối chặt chẽ về chuyên môn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện thành phố được điều động luân phiên đến tham gia điều trị bệnh nhân.

Như vậy, TP.HCM hiện có 18 trường hợp công bố khỏi bệnh, bao gồm BN01, BN02 và BN07 đã được xuất viện trong giai đoạn 1. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh giai đoạn 2 gồm BN32, BN45, BN48, BN53, BN54, BN64, BN65, BN66, BN75, BN79, BN89, BN90, BN99, BN100 và BN121.

