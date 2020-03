Hé lộ nguyên nhân chậm chễ cách ly bệnh nhân 100 sau 14 ngày về nước

Bệnh nhân 100 đi lễ 5 lần/ngày?

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 22/3, Bộ Y tế công bố 19 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó đáng chú ý nhất là bệnh nhân 100. Bệnh nhân này là nam giới, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người này trú tại quận 8, TP Hồ Chí Minh, có tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp

Bệnh nhân 100 ở quận 8 từng tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia và trở về Việt Nam vào ngày 3/3. Sau khi về, người này đã đi lễ tại thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar ở quận 8. Đáng nói, người này đi lễ 5 lần/ngày.

Về sự việc này, ông Lý Du Sô – Trưởng Ban Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh cho biết, người này từng đến thánh đường hồi giáo Jamiul Anwar hành lễ nhiều lần sau khi từ Malaysia về Việt Nam hồi đầu tháng 3/2020.

Khu vực nhà bệnh nhân 100 ở đã bị giám sát và kiểm tra y tế

Cũng theo ông Sô, với người theo đạo, mỗi ngày buộc phải hành lễ 5 lần, song cũng có thể hành lễ ở nhà chứ không nhất thiết phải đến thánh đường. Sau khi dự thánh lễ ở Malaysia trở về, người này không có biểu hiện bệnh nên vẫn đến thánh đường hành lễ như bình thường. Sau khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc một người tham dự thánh lễ ở Malasysia (bệnh nhân 61), Ban đại diện đã liên lạc với các Thánh đường Hồi giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xác minh, rà soát danh sách, trong đó ghi nhận bệnh nhân 100 đã từng hành lễ tại Thánh đường hồi giáo Jamiul Anwar. Ngày 19/3, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh đã gửi danh sách 34 người tại TP Hồ Chí Minh tham dự thánh lễ tôn giáo ở Malaysia, trong đó có bệnh nhân 100.

Liên quan đến lịch trình 14 ngày của bệnh nhân 100, ngày 23/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 8, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã vận động, đưa 129 người đi cách ly tập trung do liên quan đến bệnh nhân này. Những người phải cách ly là nam giới trên 14 tuổi và đã đến Thánh đường Hồi giáo phường 1, quận 8.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 8 và phường tiếp tục vận động cộng đồng người Chăm theo đạo hồi khai báo y tế nếu có tiếp xúc với nhóm người vừa đi cách ly tập trung.

Trước đó, quận 8 đã đưa đi cách ly tập trung, điều tra dịch tễ 11 người tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên với bệnh nhân 100. Những người này bao gồm Ban quản trị Thánh đường Hồi giáo phường 1 (quận 8) và những người phục vụ lễ, tiếp xúc gần với trường hợp dương tính này. Ngoài ra, quận 8 đã tiến hành thực hiện khoanh vùng, giám sát 140 nhà với 725 nhân khẩu tại khu vực người dương tính với COVID-19 đang sinh sống.

Lỗ hổng chậm cách ly bệnh nhân 100 do đâu?

Còn về việc, 14 ngày sau khi bệnh nhân 100 về nước, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh mới phát hiện, hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, ngày 23/3, ông Nguyễn Nha Kha – Chánh văn phòng UBND quận 8 cho biết: Ngày 16/3, khi thông tin ca bệnh số 61 ở Ninh Thuận được công bố, ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận đã chủ động rà soát trên địa bàn quận những người dự lễ hội tôn giáo Malaysia . Lúc đó, quận ghi nhận 5 trường hợp nhưng không có tên bệnh nhân 100.

Đến ngày 17/3, quận mới nhận được danh sách đầy đủ và chỉ đạo các phường rà soát, kiểm tra sức khỏe của những người liên quan. Dù đến thời điểm nhận thông báo, bệnh nhân 100 đã hết thời hạn cách ly, cơ quan chức năng quận 8 vẫn đề xuất lấy mẫu xét nghiệm gửi bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương TP Hồ Chí Minh làm xét nghiệm.

Khi Tuổi trẻ hỏi về việc, trước khi có danh sách của Ban tôn giáo TP Hồ Chí Minh ngày 17/3, quận có nhận được chỉ đạo rà soát người tham gia lễ hội tôn giáo Malaysia hay không? Ông Kha trả lời: “Không nhận được chỉ đạo nào”. Ông Kha cũng cho biết thêm, lúc bệnh nhân 100 về nước thì chưa có công bố dịch ở Malaysia và trước ngày 16/3, không có chỉ đạo nên quận không rà soát để yêu cầu cách ly.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với lãnh đạo UBND quận 8 về công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19 hôm 21.3

Cũng theo tờ Tuổi trẻ, trước đó, đại diện Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh thông tin, từ ngày 12/3, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có công văn yêu cầu ban chỉ đạo rà soát danh sách những người tham dự lễ hội tôn giáo ở Malaysia. Đến ngày 14/3, ban đại diện đã rà soát và ghi nhận bệnh nhân 100 có tham dự lễ hội tôn giáo Malaysia. Tuy nhiên, hầu hết người dân đi lễ hội tự túc bằng đường du lịch, không qua ban đại diện nên việc rà soát gặp khó khăn.

Đến ngày 16/3, ban đại diện mới thống kê sơ bộ được 34 người trên địa bàn thành phố dự lễ hội ở Malaysia và gửi cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại đã cập nhật thêm 6 người.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ xác nhận đã có công văn cho Ban Tôn giáo và ban đại diện cộng đồng Hồi giáo các địa phương yêu cầu rà soát và hướng dẫn người đi từ lễ hội ở Malaysia về tự cách ly, khai báo y tế và làm xét nghiệm COVID-19

Về lỗ hổng dẫn đến việc phát hiện và cách ly chậm, vị này cho biết: “Mỗi địa phương có những phương án rà soát riêng nên chỉ địa phương mới trả lời rõ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, cũng phải chia sẻ chính quyền địa phương quá áp lực, nhiều việc".

Nga Đỗ (t/h)