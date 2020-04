Bệnh nhân 11 tuổi ở Hải Dương ra viện sau lần 3 xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2

Ông Trương Mậu Nghiêm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương ) cho biết, bệnh nhân 73 đã được ra viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày.

Trong những ngày cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế huyện, cháu S. không bị ho, sốt, Sức Khỏe ổn định. Chiều ngày 1/4, trung tâm cho bệnh nhân về nhà tự cách ly và tiếp tục theo dõi.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân S. (quốc tịch Anh) nhập cảnh trên chuyến bay VN54 London - Hà Nội ngày 9/3 cùng bố mẹ và 2 em về quê. Khi về nhà gia đình có tổ chức ăn uống với anh em họ hàng.



Đến ngày 13/3, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào khu cách ly ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung tâm cách ly.

Đến ngày 17/3 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương gửi mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm về. Đến ngày 18/3 công bố, bệnh nhân S. dương tính với COVID-19

Sau khi nhận được thông tin trên, Ban chỉ đạp phòng chống dịch bệnh huyện Thanh Miện đã xác định được 72 người liên quan đến bệnh nhân, gồm 4 người tiếp xúc (F1), 42 người tiếp xúc gần (F2) và 26 người tiếp xúc với F2 (F3). 72 người được đưa vào Trung tâm y tế huyện theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, ngành y tế Hải Dương cũng tiến hành phun khử khuẩn nhà bệnh nhân, khu vực lân cận. Đồng thời đặt chốt kiểm dịch tại 5 điểm ra vào thôn Tiêu Sơn, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào, không để dịch bệnh lây lan.

Tính đến ngày 2/4, Việt Nam ghi nhận 222 ca nhiễm COVID-19, trong đó 64 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Các bệnh nhân còn lại được điều trị tại hơn 20 cơ sở y tế trên toàn quốc.

