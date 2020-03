Bệnh nhân 133 nhiễm Covid-19 từng đến khám ở bệnh viện Bạch Mai

Tối 24/3, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 134 tại Việt Nam. Trong số 11 ca nhiễm mới này, có bệnh nhân 133 từng đến khám tại bệnh viện Bạch Mai , nơi có 2 điều dưỡng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.





Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết luận dương tính; bệnh nhân được chuyển tới Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân thứ 133 (BN133) như sau: Bệnh nhân 133 là nữ giới, 66 tuổi, địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu. Theo thông tin ban đầu, trong tháng 3/2020 BN133 có tới Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/03, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về có biểu hiện sốt nên đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm ngay sau đó.Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết luận dương tính; bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trước đó, tại buổi giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội chiều 23/3, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyễn Phong cho hay Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly ở khu nhà 9 tầng và khu C4 sau khi phát hiện bệnh nhiêm thứ 86, 87 nhiễm COVID-19.

Theo Thanh Niên, tổng số trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Bạch Mai là 243 người, trong đó, khu 9 tầng có 158 trường hợp, còn lại ở khu C4 (trong đó có 32 nhân viên y tế, 24 người bệnh và 28 người nhà bệnh nhân). Quận đã hỗ trợ giám sát ở cổng theo đề nghị của phía bệnh viện Bạch Mai.

BV cũng không tổ chức khám bệnh ở các khoa, chỉ tiếp nhận các bệnh nhân ở Khoa Khám bệnh mặt đường đường Giải Phóng và tổ chức đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay ở cổng. Các dịch vụ xe ôm, ăn uống,... trong bệnh viện đã được tạm dừng, nhiều hàng quán xung quanh cũng đã được yêu cầu đóng cửa.

Trước đó, 2 điều dưỡng viên tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được xác định dương tính với COVID-19 . Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 nữ điều dưỡng này đều dương tính, đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam nhiễm COVID-19.

Bệnh nhân thứ 86 (BN86) là nữ giới, 54 tuổi, làm điều dưỡng tại Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân thứ 87 (BN87) là nữ điều dưỡng 34 tuổi, làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo Vietnamnet , thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay: "Điều dưỡng 1 mắc bệnh lây qua điều dưỡng 2 là hiện tượng lây bình thường trong cộng đồng khi tiếp xúc giữa người bệnh và đối tượng tiếp xúc gần. Trường hợp này hoàn toàn không phải lây nhiễm chéo ở bệnh viện".

Chi Nguyễn (t/h)