Bệnh nhân số 133 nhiễm COVID-19 từng điều trị 23 ngày tại khoa Cấp cứu thần kinh Bệnh viện Bạch Mai

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ nhưng không xác định do xuất huyết não hay nhồi máu não.

Nơi bệnh nhân 133 điều trị 3 tuần trước khi được phát hiện nhiễm COVID-19

Sau khoảng 3 tuần điều trị tại khoa Cấp cứu thần kinh, ngày 22/3, bệnh nhân được xe cứu thương của Bệnh viện Bạch Mai chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Thời điểm này, bệnh nhân tỉnh táo nhưng ho nhiều, sốt 38,2 độ, đau đầu, không khó thở. Do có yếu tố dịch tễ nên khi về tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, bệnh nhân 133 được chuyển sang phòng riêng tại khoa Hồi sức cấp cứu lúc 21h23.

Ngày 23/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghi ngờ người bệnh có yếu tố dịch tễ. Tối cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Đến 17h ngày 24/3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Theo nguồn tin của báo Tri Thức Trực Tuyến, mới đây, UBND Lai Châu đã quyết định phong tỏa cách ly khu vực bệnh nhân 133 sinh sống và lối vào ao cá Bác Hồ đến trước chùa Linh Sơn (phường Tân Phong, Lai Châu) từ 22h ngày 24/3 đến 22h ngày 21/4.

