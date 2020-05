Bệnh nhân 161 khỏi bệnh, cả nước chỉ còn 2 ca COVID-19 nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong sáng ngày 5/5 có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Đáng chú ý trong số đó có bệnh nhân 161 (nữ, 88 tuổi, ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) - 1 trong 3 ca bệnh COVID nặng nhất ở Việt Nam.

Bệnh nhân 161 từng được điều trị tại khoa Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai . Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị viêm đường hô cấp cấp do chủng mới virus corona trong tình trạng chảy máu não thất do bệnh lý nền, tổn thương phổi trái, tăng huyết áp

Trong thời gian điều trị, bệnh nhân nguy kịch phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, tiếp xúc được, thở khí phòng. Bệnh nhân vẫn liệt cứng nửa người trái, cơ lực 4/5, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Bệnh nhân ăn uống được và tiếp tục tập thở và tập phục hồi chức năng.

Hiện bệnh nhân 161 đã âm tính 4 lần với SARS-CoV-2 vào ngày 27, 29, 30/4 và 3/5; đủ tiêu chuẩn và đã được công bố khỏi bệnh.

Như vậy Việt Namchỉ còn 2 ca bệnh nặng là bệnh nhân 19 (điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) và bệnh nhân 91 (điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM).

Được biết, bệnh nhân 19 - bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị lâu nhất ở nước ta, đã thở máy qua mở khí quản, thông khí hai bên rõ, ran nổ hai bên giảm. Bệnh nhân ăn nhỏ giọt qua sonde, đỡ trào ngược, da niêm mạc hồng. Bệnh nhân trong ngày không sốt. Đây gần hai tháng kể từ khi bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19.

Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng đã 4 ngày liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng vẫn còn rất nặng.

Sau 48 ngày điều trị, bệnh nhân nằm yên an thần, không sốt. Bệnh nhân tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang phải điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp/mở khí quản; can thiệp ECMO; lọc máu; kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.

Đây là trường hợp có diễn biến sức khoẻ thường xuyên thay đổi, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng thường xuyên thay đổi giữa âm tính và dương tính yếu.

Bệnh nhân 161 lây bệnh COVID-19 của người nằm cùng phòng

Kiều Đỗ (t/h)