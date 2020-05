Bệnh nhân 166 khỏi bệnh, Ninh Bình không còn người mắc COVID-19

Ngày 26/3/2020, bệnh nhân được chuyển tới điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tại đây, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, hạ nhiệt, bù nước điện giải, tăng cường miễn dịch, nâng cao thể trạng.

Trong hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính với SARS-CoV-2, vào các ngày 21, 23, 25/4 và 2/5.

Bệnh nhân 166 ra viện sáng 4/5



Thời điểm xuất viện, bệnh nhân có thể trạng bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Sau khi được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Bệnh nhân và người thân đã bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, cứu chữa của đội ngũ cán bộ, bác sỹ, nhân viên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Như vậy, tính đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã điều trị thành công cho cả 10 bệnh nhân COVID-19, trên địa bàn tỉnh không còn người mắc.



Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm sau để phòng chống COVID-19:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

