Danh sách 27 bệnh nhân ở Hà Nội đã được xuất viện sáng nay, có BN thứ 17

27 bệnh nhân được xuất viện sáng 30/3

Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam có số lượng bệnh nhân xuất viện cùng lúc đông như vậy. Các bệnh nhân sau khi ra viện sẽ được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương giám sát y tế 14 ngày.



"Phần lớn bệnh nhân rất lo lắng nên trong quá trình điều trị, chúng tôi thường làm công tác tư tưởng, dần họ yên tâm hơn. Khi có kết quả âm tính, họ hợp tác nhiều hơn", bác sĩ Giang nói.

Niềm vui vỡ òa của các bệnh nhân khi được xuất viện

Trong số 27 bệnh nhân xuất viện ngày 30/3 đang chú ý có bệnh nhân thứ 17 là cô gái đầu tiên mắc COVID-19 tại Hà Nội. Trường hợp này được công bố ngày 6/3, bắt đầu chuỗi ca bệnh mới sau 21 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân nào ngoài 16 trường hợp đã được chữa khỏi từ tháng 2.

Danh sách 27 bệnh nhân được xuất viện trong sáng 30/3:

L.T.D Tr.



Từ ngày 6/3 đến nay, số ca dương tính với SAR-CoV-2 tại Việt Nam tăng nhanh, nguồn lây nhiễm chủ yếu người nhập cảnh lây nhiễm từ nước ngoài và lây nhiễm nội địa; lây nhiễm trong cộng đồng.

Sau 27 trường hợp được xuất viện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW còn điều trị cho 60 ca (đông nhất cả nước), trong đó có 3 bệnh nhân nặng đang tiến triển tích cực.



