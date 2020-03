Bệnh nhân 187 được xuất viện chỉ sau 12 tiếng công bố mắc COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

Sáng 30/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới công bố 27 ca bệnh COVID-19 đã khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện. Trong số này có Bệnh nhân số 187 (BN187) là nam, 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, địa chỉ ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Đáng nói, trước đó, bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào tối 29/3 nhưng đến sáng 30/3 đã có tên trong danh sách xuất viện. Nhiều ý kiến thắc mắc, vì sao sau chưa đầy 12 tiếng đồng hồ công bố ca bệnh dương tính bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, liệu có nhầm lẫn hay sai sót gì không?

Kiểm soát y tế với du khách nước ngoài nhập cảnh tại sân bay



Theo thông tin do Bộ Y tế công bố BN187 từ nước ngoài đáp xuống sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 ngày 13/3/2020. Từ ngày 13/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân tự cách ly ở nhà, có tiếp xúc gần với 04 trường hợp người Việt Nam và 5 trường hợp người nước ngoài ở cùng tòa nhà.



Theo khảo sát với các đối tượng nhập cảnh của CDC Hà Nội, ngày 22/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc. Ngày 25/3/2020 kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-COV 2.



Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 25/3/2020 và lần 2 là ngày 28/3/2020. Vì vậy, ngày 30/3/2020, bệnh nhân đủ điều kiện công bố khỏi bệnh”.

27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện sáng 30/3



Như vậy, dù đến ngày 29/3, Bộ Y tế mới công bố ca bệnh 187 nhưng trước đó bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh từ ngày 25/3. Điều này có nghĩa, bệnh nhân đã có khoảng 5 ngày điều trị tại bệnh viện. Thời gian 12 tiếng từ thời điểm công bố tới khi được xuất viện không phản án chính xác thời điểm nhập viện điều trị.



Thực tế rất nhiều ca bệnh đã được đưa đi cách ly, nhập viện điều trị vài ngày sau đó mới được Bộ Y tế công bố thông tin. Thời gian công bố ca bệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lần xét nghiệm dương tính, quá trình xác minh thông tin cá nhân người bệnh và quá trình di chuyển tiếp xúc...

Your browser does not support HTML5 video.

Báo chí quốc tế đánh giá Việt Nam là hình mẫu chống dịch COVID-19