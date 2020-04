Bệnh nhân 188 lại âm tính với SARS-CoV-2, chuyên gia khẳng định xét nghiệm không có sai sót

Sáng 20/4, thông tin mới nhất về ca bệnh số 188, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm dịch họng và tỵ hầu của bệnh nhân này bằng phương pháp RT-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Trước đó, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam và được công bố khỏi bệnh hôm 16/4. Bệnh nhân được bàn giao lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định.

Bệnh nhân 188 cùng 2 người khác được công bố khỏi bệnh hôm 16/4



Tuy nhiên, đến ngày 17/4, bệnh nhân có biểu hiện ho khan từng cơn và hơi tức ngực, nên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Đêm 19/4, CDC Hà Nội thông báo bệnh nhân dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyến đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để kiểm tra và điều trị theo quy định.

Trước đó trong suốt 18 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 28/3, bệnh nhân không có biểu hiện đặc biệt.

Sau khi khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần (F1), cơ quan y tế xác định có 2 trường hợp là chồng và con gái của bệnh nhân. Cả 2 được đưa tới cách ly tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Thạch Thất, Hà Nội). Số trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc (F2) là 12 người, đang được tổ chức cách ly tại gia đình.

Lực lượng chức năng đã phun thuốc khử khuẩn 3 lần gia đình bệnh nhân và hộ dân xung quanh. UBND xã Mỹ Lương cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp khoanh vùng, chủ động phương án cách ly khu vực đồng thời tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.



Một số trường hợp, mặc dù đã có từ 2 đến 3 lần xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại dương tính. Hiện tượng này có thể do nhiều nguyên nhân và các chuyên gia cần thêm thời gian nghiên cứu mới khẳng định.



TS Thái khẳng định, đối với trường hợp của bệnh nhân số 188, việc sai sót trong xét nghiệm là khó có thể xảy ra. Bởi kỹ thật RT-PCR có độ nhạy gần như tuyệt đối, chỉ cần thấy sót lại 1 vài vật liệu di truyền của virus thôi cũng sẽ có kết quả dương tính. Cho nên rất có thể trường hợp này, các tế bào nhiễm virus sẽ bị vỡ và giải phóng vật liệu di truyền của virus.



Về việc bệnh nhân có biểu hiện ho, tức ngực, ông Thái cho rằng, một số người bị ho, khó chịu do tiết ra chất nhầy để đào thải những tế bào tổn thương còn sót lại, lẫn trong đó sẽ có những vật liệu di truyền của virus. Quá trình này khiến mẫu xét nghiệm dịch mũi họng tìm thấy vật liệu di truyền của virus cho kết quả xét nghiệm dương tính.

