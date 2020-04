Bệnh nhân 188 ở Công ty Trường Sinh dương tính trở lại sau 3 ngày xuất viện

Tin tức mới nhất ngày 19/4, tối qua UBND huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã có công văn báo cáo về trường hợp bệnh nhân 188 mắc COVID-19 đã dương tính trở lại sau 3 ngày trở về địa phương khi đã được điều trị khỏi.

Đến sáng 19/4, đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng đã xác nhận vụ việc này. Được biết, bệnh nhân 188 mắc COVID-19 là L.T.H., 44 tuổi ở thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo thông tin trước đó đã đưa, bà H. là nhân viên của công ty Trường Sinh - từng là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống tại Bệnh viện Bạch Mai . Đây cũng là một ổ dịch COVID-19 lớn ở Hà Nội khi ghi nhận liên tiếp nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được công bố nhiễm virus vào 29/3, sau đó được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã 2 lần xét nghiệm âm tính, lần cuối vào ngày 14/4 và được công bố khỏi bệnh. Cũng trong ngày 14/4, bệnh nhân 188 được xe của công ty Trường Sinh đưa về nhà riêng để tự cách ly, theo dõi.

Sau khi về nhà được 3 ngày, đến 17/4 bệnh nhân 188 có biểu hiện ho khan từng cơn, hơi tức ngực, không chảy nước mũi và sốt nhẹ 36,8 độ. Ngay lập tức, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm.

Đến 18/4, CDC Hà Nội thông báo, bệnh nhân 188 đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Theo ông Dương Viết Tài - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ, bệnh nhân 188 được theo dõi sát sao khi về địa phương. Ngay khi phát hiện người này dương tính trở lại, Trung tâm Y tế đã tiến hành khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân theo đúng quy định của Bộ Y tế.

BN 188 là 1 trong 3 bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam công bố khỏi bệnh hôm 14/4. Ảnh: VOV

Theo đó, những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân ở diện F1 gồm chồng và con gái đã được đưa tới cách ly tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ở Thạch Thất, Hà Nội). Bên cạnh đó, xác định thêm được 12 trường hợp F2 đang được cách ly tại gia đình





Trước đó, bệnh nhân 22 mắc COVID-19 ở nước ta là nam, mang quốc tịch Anh được điều trị tại Đà Nẵng cũng dương tính trở lại. Được biết, bệnh nhân đã điều trị 3 tuần tại bệnh viện với 3 lần xét nghiệm âm tính, sau đó tự cách ly 14 ngày tại nhà.

