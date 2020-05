Bệnh nhân 19 đã vận động linh hoạt sau 2 tháng nằm giường, có thể xuất viện trong tuần tới

Hình ảnh mới nhất được BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cung cấp ngày 13/5 cho biết, tình trạng của bệnh nhân 19 tốt lên rất nhiều. BN19 từ trạng thái bệnh nhân nguy kịch sang nặng, hồi phục tốt và có thể nói là ngoạn mục.

Bệnh nhân ngồi đón ánh nắng, được con trai chăm sóc

Bệnh nhân hồi phục tốt, đã có thể tự thở khí phòng. Nhờ sự hỗ trợ của nhân viên y tế, BN19 đã có thể xuống giường bệnh đi những bước đầu tiên sau hơn 2 tháng nằm một chỗ... Các bác sĩ dự kiến bệnh nhân này có thể xuất viện trong tuần tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt

Đây là bệnh nhân có thời gian nằm viện lâu nhất (từ 7/3/2020 đến nay) - bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị. Thời điểm mới nhập viện bệnh nhân ăn uống tốt nhưng sau đó rơi vào hôn mê lúc nào không biết, người yếu không có sức, chân tay không nhấc nổi.

Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên y tế, bệnh nhân có thể bước những bước đầu tiên



Bệnh nhân từng có thời điểm rơi vào tình trạng nguy kịch, tưởng chừng không qua khỏi khi 3 lần ngừng tim, trong đó lần ngưng tim lâu nhất trong 40 phút. Các bác sĩ phải nỗ lực ép tim liên tục để bệnh nhân có tim đập trở lại. Tình trạng bệnh nhân nặng từng phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu.



Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu, Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ, sự hỗ trợ và hội chẩn thường xuyên bằng phương án điều trị phù hợp của Hội đồng chuyên môn, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu, Sức Khỏe tiến triển tốt dần lên.

Bệnh nhân tự thở được khí phòng

Trước đó, chiều 11/5, những hình ảnh đầu tiên về bệnh nhân 19 tỉnh táo, ăn uống được, vẫy tay chào các y bác sĩ từ giường bệnh gây xúc động mạnh tới cộng đồng.



Người bệnh 64 tuổi có tiền sử rối loại tiền đình, bà không ngờ bệnh COVID-19 khiến sức khoẻ suy sụp nhanh đến vậy. May mắn là "các bác sĩ Việt Nam điều trị giỏi, nếu không tôi cũng không qua được”.

Con trai bệnh nhân cho biết, đã có lúc gia đình rơi vào tuyệt vọng, không nghĩ mẹ có thể qua khỏi. Thật may mắn, với nỗ lực điều trị của các y bác sĩ, bà đã dần bình phục, thoát khỏi cửa tử.

Hà Ly (t/h)