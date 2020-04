Bệnh nhân 20 và bệnh nhân 91 có sức khỏe tiến triển tốt, kết quả xét nghiệm đều âm tính với COVID-19

BN20) là bác gái của BN17, là người có thời gian điều trị lâu nhất trong số các ca mắc Đó là tín hiệu vui của hai bệnh nhân số 20 và bệnh nhân số 91. Cụ thể, bệnh nhân số 20 () là bác gái của BN17, là người có thời gian điều trị lâu nhất trong số các ca mắc COVID-19 ở giai đoạn 2 của Việt Nam.

Người phụ nữ này đã 64 tuổi, có thể trạng gầy, có bệnh lý nền. Trước đó, sau khi vào viện hơn 10 ngày, bệnh nhân diễn biến nặng và phải thở bằng máy, sau đó, do tình trạng suy hô hấp tăng nặng phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).



Quá trình chạy ECMO kéo dài từ ngày 19/3 đến 4/4 thì được cai máy, quay trở lại thở máy.

Tiếp đó, đến 1 giờ sáng ngày 8/4, bệnh nhân xuất hiện 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim, may mắn được các bác sĩ theo dõi sát sao, hội chẩn xuyên đêm để cứu thành công bệnh nhân này qua cơn nguy kịch.



Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19, cho biết bệnh nhân này vừa thiếu cân, vừa bị rối loạn tiền đình. Do đó, chỉ vài ngày sau khi vào viện, bệnh tiến triển nhanh.



Đến ngày hôm nay 19/4, báo cáo của Tiểu ban điều trị cho biết, ca bệnh số 20 hiện có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận biết không gian, thời gian, bản thân tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng, tiểu qua sonde, ăn qua sonde, bệnh nhân trong ngày không sốt.

"Chúng tôi khó có thể tưởng tượng 3 lần ngừng tuần hoàn mà vẫn quay lại được với cuộc sống. Lần này bác sĩ nỗ lực, gia đình cũng nỗ lực, đến nay bệnh nhân đã bắt đầu có tri giác trở lại, đã làm theo được những gì bác sĩ và điều dưỡng yêu cầu. Đó là sự hồi phục vượt cả tưởng tượng của chúng tôi" – GS.TS Nguyễn Văn Kính chia sẻ.



Còn BN91 là nam, là phi công người Anh. Theo báo cáo nhanh của BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nơi người này đang điều trị, vào 7h sáng ngày 19/04/2020, bệnh nhân COVID-19 số 91 tiếp tục có diễn biến lâm sàng ổn định, bệnh nhân không còn tình trạng chảy máu, kết quả RT PCR đều âm tính với SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng.

Nơi điều trị cho nam bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 được phát hiện đầu tiên liên quan đến bar Buddha.

Thời điểm hiện tại, tỉnh trạng bệnh nhân không sốt, mạch huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, bệnh nhân tiếp tục thở máy và hỗ trợ ECMO.

Trước đó, vào ngày 18/4, TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết siêu âm phổi của nam bệnh nhân có đông đặc toàn bộ bên phổi trái, đông đặc 1/3 dưới phổi phải, các biến chứng rối loạn đông máu tạm ổn.





Bệnh nhân có kết quả âm tính với COVID-19 sau khi được xét nghiệm lấy dịch ở phế quản và mũi họng vào ngày 12/4. Tiếp đó ngày 15/4 xét nghiệm dương tính trở lại, phổi tổn thương nặng hơn, hô hấp hoàn toàn lệ thuộc vào ECMO. Sang ngày 16/4, xét nghiệm dịch rửa phế quản âm tính, song dịch ở mũi và họng dương tính.

Đến nay, tất cả các xét nghiệm ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng của nam phi công người Anh đã âm tính với SARS-CoV-2.



Hiện, TPHCM đã có 49 ca mắc COVID-19 xuất viện, hiện chỉ còn 5 ca đang điều trị. tại 2 bệnh viện, trong đó BN91 đang tiếp tục được hồi sức tích cực tại BV Bệnh Nhiệt đới và 4 trường hợp ổn định đang điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. Riêng BV điều trị COVID-19 tại Cần Giờ không còn bệnh nhân nào.

