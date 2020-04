Bệnh nhân 22 có thể bị tái nhiễm COVID-19 trong trường hợp nào?

Theo báo cáo của về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM ngày 13/4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin về trường hợp bệnh nhân 22 tái dương tính trở lại sau khi được điều trị khỏi.

Bệnh nhân là nam 60 tuổi, quốc tịch Anh. Người này điều trị từ ngày 8 đến 27/3 thì được xuất viện sau 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Tiếp đó, bệnh nhân này tiếp tục được cách ly tại khách sạn Sam Grand ở Đà Nẵng.

Bệnh nhân 22 và 23 đã xuất cảnh về nước hôm 11/4

Ngày 10/4, bệnh nhân từ Đà Nẵng vào TPHCM trên chuyến bay VN125, số ghế 23C). Sau đó bệnh nhân nghỉ đêm tại khách sạn Ibis Airport (số 2 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình).



Nói về trường hợp này, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho hay, có hai khả năng xảy ra với bệnh nhân âm tính rồi dương tính trở lại. Khả năng thứ nhất, bệnh nhân này có thể tái phát bệnh sau thời gian điều trị; hoặc, khả năng thứ hai, bệnh nhân này có thể tái nhiễm trong thời gian cách ly tại khách sạn ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế nhận định, trường hợp này có hai khả năng, một là bệnh nhân này vẫn chưa hết vi rút trong người. Thứ hai nữa là phải kiểm tra lại phương pháp xét nghiệm của hai bên.

Nói thêm việc vì sao cần phải đối chiếu xét nghiệm của 2 bên, PGS.TS Nguyễn Huy Nga lý giải, xét nghiệm vi rút còn phụ thuộc nhiều yếu tố như: lấy mẫu, sai số, lấy mẫu ở điểm nào còn phụ thuộc vào người lấy mẫu; vận chuyển mẫu.



Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã tiếp cận khách sạn nơi lưu trú của ca bệnh trong đó có 14 người tiếp xúc gần được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung; 3 nhân viên phục vụ được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại khách sạn; 34 khách lưu trú được lấy mẫu xét nghiệm.



Cùng với đó, ngành y tế cũng đã liên hệ hãng hàng không Vietnam Airlines để rà soát hành khách trên chuyến bay VN 125.

Từ sự việc trên, ngành y tế thành phố cho biết thời gian tới sẽ giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm kiểm tra sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày đối với người bệnh nhiễm COVID-19 sau xuất viện; xét nghiệm kiểm tra nhóm người tiếp xúc gần có nguy cơ cao.



Ngày 14/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã thực hiện rà soát đối với 25 trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi trên địa bàn. Hiện có 25 trường hợp đang thực hiện hồ sơ theo dõi, trong đó 5 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, 20 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm. Trong 20 trường đã lấy mấu xét nghiệm có 6 trường hợp âm tính, 14 trường hợp đang đang chờ kết quả.

