Bệnh nhân 22 tái dương tính COVID-19 có thể lây virus cho người tiếp xúc không?

Người bị nhiễm virus khi hết bệnh đa số không còn khả năng phát tán virus. Một số nhỏ có thể chuyển sang dạng người lành mang trùng, không triệu chứng nhưng mang virus trong người.

BS Khanh phân tích, tái nhiễm là khi người bệnh xuất hiện trở lại các triệu chứng đau họng, sốt, ho. Trường hợp bệnh nhân 22 được lấy dịch phết họng qua sàng lọc tại sân bay và tìm thấy virus có nghĩa là họ từ người hết bệnh chuyển qua người lành mang trùng.

"Trường hợp này trong y văn có ghi nhận, nghĩa là sau khi hết bệnh, họ chưa đẩy hết virus ra ngoài và trở thành người mang trùng. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy virus đang thích nghi với chúng ta", bác sĩ Khanh thông tin.

Hiểu sâu hơn, người lành mang trùng thường không có triệu chứng hoặc đã hết triệu chứng nhưng vẫn còn chứa virus trong mũi, họng.

Lấy mẫu dịch mũi họng để phục vụ xét nghiệm

Để đánh giá về trường hợp người lành mang trùng có khả năng phát tán virus và lây bệnh cho người khác hay không, bác sĩ Khanh cho hay cần có thời gian nghiên cứu thêm nhưng không loại trừ khả năng có lây nhiễm. Các triệu chứng càng rõ ràng việc lây nhiễm càng nhiều hơn.

Nếu người lành mang trùng nhưng không thực hiện các giải pháp phòng tránh thì sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng. Virus SARS-CoV-2 đã và đang biến đổi trở thành virus thông thường. Việc bảo vệ những người lớn tuổi, người có bệnh lý nền là giải pháp quan trọng để giảm số ca bệnh nặng, giảm nguy cơ tử vong.

Do đó, chuyên gia này nhấn mạnh, phải có biện pháp phòng ngừa phải chặt chẽ hơn, ngay cả với người hết bệnh, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Bởi họ có thể chuyển sang người lành mang trùng.

Sau khi xuất viện, người khỏi bệnh vẫn phải tuân thủ phòng hộ cá nhân, mang khẩu trang, rửa tay, che giọt bắn và hạn chế tiếp xúc với người khác nhất là người có nguy cơ.

Một số ý kiến khác cho hay, chưa thể đánh giá bệnh nhân 22 bị tái nhiễm, tái phát hay chưa hoàn toàn âm tính. Bởi hiện tượng xét nghiệm 1-2 lần âm tính rồi dương tính trở lại khá phổ biến. Ngoài ra, một nguyên nhân khác có thể là kỹ thuật xét nghiệm kém nhạy, không đồng nhất.

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Trưởng khoa Y tế Công cộng và Điều dưỡng, Đại học Quang Trung, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cũng nhận định việc một người đã âm tính với SARS-CoV-2 sau đó lại dương tính có nhiều yếu tố.



Có thể do người đó chưa khỏi bệnh, chưa hết virus hoặc việc lấy mẫu có đạt chuẩn 100% không, đặc biệt trong quá trình lấy mẫu.



Chuyên gia cho rằng phải xét nghiệm 3 lần mới có thể khẳng định kết quả. PGS Nga cũng cho biết khả năng người bệnh sau khi được điều trị, 3 lần âm tính lại dương tính là rất ít. Trong trường hợp có xảy ra, tải lượng virus để lây cho người khác cũng rất thấp.



Thạc sĩ Nguyễn Phương Anh, nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cúm, khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho hay ở nước ta đang quy định bệnh nhân COVID-19 sau khi được điều trị và xét nghiệm âm tính 2 lần sẽ được công nhận khỏi bệnh. Tuy nhiên, trên thế giới, nhiều trường hợp bệnh nhân khỏi bệnh, về nhà, sau đó xét nghiệm lại dương tính.



Câu hỏi đặt ra là bệnh nhân đó đã hoàn toàn khỏi bệnh hay chưa, virus đã được thải ra ngoài hay sau khi về họ lại lây nhiễm từ cộng đồng.



Do đó, cơ quan chức năng phải giám sát những trường hợp này sau khi về nhà, nhất là trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp. Ngay cả khi về nhà, bệnh nhân vẫn được lấy mẫu xét nghiệm dù không có triệu chứng.

"Mục đích là để khẳng định hoàn toàn địa phương đã chấm dứt dịch và bệnh nhân đó không phải là nguy cơ lây nhiễm sang người khác ở cộng đồng", thạc sĩ Phương Anh nói. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ được lấy mẫu 3 ngày/một lần, sau đó, nếu âm tính thì một tuần/lần.

Thạc sĩ Ứng Thị Hồng Trang, nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Cúm, khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cũng cho hay, việc quản lý, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm liên tục những bệnh nhân đã được điều trị khỏi ngoài việc đảm bảo kết quả giám sát chính xác, bảo về cho chính người bệnh, cộng đồng, còn phục vụ công tác nghiên cứu.

Các chuyên gia sẽ tìm hiểu sâu hơn về tác nhân virus này như lưu hành như thế nào trong chính người bệnh đó, diễn biến ra sao, đã thực sự kết thúc hay vẫn tiếp tục tồn tại âm ỉ rồi bùng phát khi có cơ hội.



"Một số nghiên cứu khoa học trên thế giới đưa ra rằng trong chất thải của bệnh nhân cũng mang mầm bệnh này nên chúng tôi phải thu thập nhiều loại bệnh phẩm để khẳng định hoàn toàn tình trạng âm/dương tính", thạc sĩ Trang nói thêm.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày