Bệnh nhân 251 mắc COVID-19 ở Hà Nam qua đời do xơ gan giai đoạn cuối, không có tổn thương phổi

Trong chiều 4/5, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã có cuộc họp với các chuyên gia đầu ngành và xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân 251 ở Hà Nam.



Bệnh nhân 251 là nam, tên N.V.Đ, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục. Cụ ông được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 7/4 khi đang điều trị tại khoa Tiêu hóa của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

Bệnh nhân tử vong do tình trạng xơ gan giai đoạn cuối rất nặng. Trước khi tử vong bệnh nhân có biểu hiện hôn mê do suy giảm chức năng gan trầm trọng và rối loạn điện giải.

Khi bệnh nhân tử vong, BV đa khoa tỉnh Hà Nam đã làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đồng thời, bệnh nhân không có bất cứ triệu chứng nào của tổn thương phổi do COVID-19 gây ra.

Trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam từng nhận định đây là ca bệnh rất phức tạp, mất dấu F0.



Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 4 lần xét nghiệm âm tính 4 lần với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển về Hà Nam theo dõi hôm 24/4.

Trước đó, cơ quan chức năng không thể xác định được nguồn lây ca bệnh này. Quá trình điều tra dịch tễ, Sở Y tế Hà Nam xác định trên 600 trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh 251.



Trong đó, có 129 đối tượng thuộc F1 (tiếp xúc gần) bao gồm 53 nhân viên của bệnh viện Đa khoa Hà Nam. 5 người thân trong gia đình tiếp xúc gần với BN 251, gồm 2 con ở Hà Nội, 2 con ở Hà Nam và vợ đều không có ai mắc bệnh.

