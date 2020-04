Bệnh nhân 251 ở Hà Nam: Bệnh sử phức tạp, chưa xác định được F0

Sáng 8/4, Bộ Y tế công bố ca bệnh 251 mắc COVID-19 là một người đàn ông ở Hà Nam. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam, chiều tối 7/4, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thông báo có 1 trường hợp dương tính với virus SARS-COV-2 tại Hà Nam là bệnh nhân N.V.Đ., nam 64 tuổi, cư trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

30 nhân viên y tế BV đa khoa tỉnh Hà Nam phải cách ly



Sáng 5/4, bệnh nhân bị sốt đến ngày 6/4, bệnh nhân được chụp X-quang và phát hiện phổi có tổn thương. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian nằm viện điều trị tại Hà Nam, ông Đ. được chăm sóc bởi con trai và con dâu từ Hà Nội trở về.



Đáng chú ý, bệnh nhân 251 chưa xác định được nguồn lây. Ngành y tế tỉnh nhận định bệnh nhân này đã tiếp xúc với nhiều người, có nguy cơ lây nhiễm cao.



Sau khi nhận thông báo, ngành y tế đã triển khai công tác giám sát dịch tễ với tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các bác sĩ tại bệnh viện nơi bệnh nhân N.V.Đ. điều trị.



Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết đã triển khai giám sát y tế tất cả các bệnh nhân, người nhà đến thăm hỏi và cán bộ y tế, nơi bệnh nhân thứ 251 đã thăm khám. 30 y, bác sĩ tiếp xúc với bệnh nhân thứ 251 đã được cách ly.



Ngay trong đêm 7/4, huyện Bình Lục đã dựng hàng rào, cách ly phong tỏa nơi bệnh nhân N.V.Đ. cư trú (thôn Ngô Khê 3, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục).



Các chuyên gia nhận định, việc không xác định được F0 khiến tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Bệnh viện lập rào chắn để kiểm soát dịch ngay trong đêm



Với trường hợp bệnh nhân 251, bắt đầu điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3. Đến thời điểm bệnh nhân khởi phát sốt là 15 ngày. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ quá trình điều tra dịch tễ. Ngoài ra, trước và trong thời điểm nhập viện, bệnh nhân đã tiếp xúc với rất nhiều người. Hiện các chuyên gia vẫn đang trong tích cực điều tra về trường hợp này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh, đây là trường hợp nặng, có tính chất phức tạp.



Do vậy, cần triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; xây dựng các phương án, kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch COVID 19…; thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ quốc gia, các bộ, ngành trung ương.