Bệnh nhân 251 ở Hà Nam: Không ra khỏi tỉnh, có khả năng xuất hiện nguồn bệnh trên địa bàn

Trong số 2 ca nhiễm mới COVID-19 được công bố ngày hôm nay (8/4), bệnh nhân 251 là ca nhiễm bệnh thứ 4 tại tỉnh Hà Nam, đây cũng là ca nhiễm có tính chất phức tạp nhất tại địa phương này.



Theo như thông tin ghi nhận, bệnh nhân 251 là nam, tên N V Đ., 64 tuổi, trú tại xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Vào khoảng 21h15 phút ngày 20/3/2020, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu Theo như thông tin ghi nhận, bệnh nhân 251 là nam, tên N V Đ., 64 tuổi, trú tại xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Vào khoảng 21h15 phút ngày 20/3/2020, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam do tiêu chảy nhiều lần, sau đó được chuyển lên Khoa Tiêu hoá điều trị từ 20/3 đến nay.

Nơi bệnh nhân 251 điều trị.



Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, trong quá trình bệnh nhân điều trị Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, trong quá trình bệnh nhân điều trị viêm gan mãn, xơ gan có xuất hiện viêm phổi , có dấu hiệu tổn thương phổi. Đến ngày 5/4, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt. Do đó, các bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm cho bệnh nhân vào ngày 6/4 và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 một ngày sau đó.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam Lê Quang Minh khẳng định: "Chúng tôi nhận định, đây là ca bệnh phức tạp, không giống như 3 ca mắc COVID-19 trước là nhân viên của công ty Trường Sinh. Do đó, có khả năng xuất hiện nguồn bệnh tại địa bàn tỉnh và lây bệnh cho trường hợp này vì bệnh nhân 251 không di chuyển ra khỏi tỉnh", theo VOV.



Trước tình hình này, địa phương đã tiến hành khoanh vùng để truy tìm FO nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus. Ngoài ra, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các đối tượng từng tiếp xúc với người bệnh.



Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, bệnh nhân khi vào viện khám có thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng và siêu âm, nội soi, chụp X-quang và nằm điều trị tại 5 khoa là khoa Cấp cứu, Khoa Thăm dò Chức năng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh Khoa xét nghiệm cận lâm sàng và Khoa Tiêu hóa.

Ảnh minh họa.



Những nhân viên y tế liên quan đến bệnh nhân là 25 người, số bệnh nhân xung quanh BN251 từ ngày điều trị 20/3 đến nay cũng khoảng 25 người. Liên quan đến vấn đề này, ông Minh bổ sung, khi bệnh nhân 251 xác định dương tính với COVID-19 thì trong phòng người này có 3 bệnh nhân đang nằm điều trị cùng. Tuy nhiên, trước đó còn có những bệnh nhân khác luân phiên ra vào, có những ca đã ra viện.



Để truy tìm yếu tố liên quan đến F0, địa phương đã tiến hành khoanh vùng bệnh nhân từ người nhà, người ra vào thăm bệnh, chăm sóc đến những nhân viên y tế chăm sóc trực tiếp.



Ngay trong đêm 7/4, phía UBND huyện Bình Lục đã tiến hành dựng hàng rào, cách ly phong tỏa toàn bộ thôn 3 Ngô Khê (xã Bình Nghĩa) - nơi nam bệnh nhân 251 cư trú.



