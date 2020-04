Bệnh nhân 251 sức khỏe yếu, đã xác định được 129 trường hợp F1

Các chuyên gia nhận định bệnh nhân 251 ở Hà Nam sức khỏe yếu do có nhiều bệnh nền. Hiện bước đầu xác định được 129 trường hợp F1 và 480 trường hợp F2.

Chiều 8/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã mời các chuyên gia y tế của BV Bệnh Nhiệt đới TƯ hội chẩn trực tuyến về ca bệnh 251 để có phương án điều trị.

Theo đánh giá, hiện tình trạng Sức Khỏe của bệnh nhân 251 yếu do mắc nhiều bệnh nền như bệnh gout , xơ gan, viêm phổi , cứng khớp, teo cơ. Ý thức rối loạn nhẹ do ảnh hưởng sản rượu. Kết quả chụp cắt lớp phổi chiều 8/4 cho thấy, tổn thương của phổi không lan rộng so với kết quả chụp X.Q trước đó.

Ngành y tế tỉnh Hà Nam nhận định đây là ca bệnh hết sức phức tạp và hiện chưa xác định được F0. Sau hội chẩn, bệnh nhân được chuyển về khoa Y học Lâm sàng điều trị và cách ly. Toàn bộ khoa Tiêu hóa của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã bị phong tỏa, cách ly hoàn toàn.

Liên quan đến quá trình điều tra dịch tễ, Sở Y tế Hà Nam cho biết, bước đầu xác định trên 600 trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh 251. Trong đó, có 129 đối tượng thuộc F1 (tiếp xúc gần) bao gồm 53 nhân viên của bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế là F1 được cách ly y tế tại hai tầng của Khoa Nội A từ tối 7/4. Đồng thời phun khử trùng toàn bộ các khoa, phòng bệnh viện.

Một số trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, nơi đầu tiên BN 251 nhập khám trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Trong gia đình thì có 5 người thân tiếp xúc gần với BN 251, gồm 2 con ở Hà Nội, 2 con ở Hà Nam và vợ. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến chiều 8/4, con dâu và con trai ở Hà Nội của bệnh nhân 251 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo điều tra của Sở Y tế, địa bàn có người thuộc diện F1 bao gồm: 12 trường hợp ở huyện Bình Lục, 6 trường hợp ở Duy Tiên, 18 trường hợp ở Thanh Liêm, 4 trường hợp ở Kim Bảng, 13 trường hợp ở Lý Nhân, 19 trường hợp ở thành phố Phủ Lý.

Hiện đã xác định 480 trường hợp thuộc đối tượng F2, trong đó đã hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách ly cho 329 trường hợp, còn lại hơn 150 người chưa tiếp cận được.

Trước đó, bệnh nhân 251 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam từ ngày 20/3. Theo thông tin từ ông Nguyễn Nhật Cảm, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng tiêu chảy cấp, mất nước, sau đó 1 tuần thì xuất hiện sốt.

Sáng 5/4, bệnh nhân bị sốt đến ngày 6/4, bệnh nhân được chụp X-quang và phát hiện phổi có tổn thương. Ngày 7/4, CDC Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



