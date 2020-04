Bệnh nhân 262 làm ở Samsung: Mỗi ngày đi chung xe đưa đón với 40 người, xác định được 101 ca F1

Được biết, bệnh nhân 262 mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi đang làm tại nhà máy Samsung Bắc Ninh. Thông tin từ nhà máy Samsung Bắc Ninh cho biết, bệnh nhân 262 là nhân viên bộ phận Kiểm tra chất lượng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV).

Sáng 13/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Hà Nội, báo Vietnamnet dẫn lại lời của Giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Nguyễn Nhật Cảm thông tin thêm về bệnh nhân 262 cho biết: "Bệnh nhân 262 là công nhân SamSung (Bắc Ninh). Ngay tối qua, chúng tôi đã báo cáo cho Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, thông báo đến công ty Samsung, UBND tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh đã điều tra, có 101 ca F1 tại Samsung liên quan đến rất nhiều tỉnh phía Bắc”.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, ông Cảm lưu ý và nhấn mạnh, dịch bệnh cũng xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp. Ông cho biết, kết quả phân tích dịch tễ học cho thấy, 68% các ca bệnh ở Hà Nội không có triệu chứng hay chỉ có triệu chứng rất nhẹ, thoáng qua. Nếu chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng thì có thể bỏ sót đến 2/3 trường hợp mắc bệnh.

Những bệnh nhân dù không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây lan như người đã phát bệnh. Bởi vậy, nếu không áp dụng triệt để các biện pháp giám sát, phát hiện, bao vây, khoanh vùng, khả năng dịch lây lan rộng, bùng phát ngoài cộng đồng tại Hà Nội rất cao.

Theo TTXVN, bệnh nhân 262 di chuyển từ Hà Nội đến công ty bằng xe theo tuyến cố định, mỗi ngày 2 lần, mỗi ngày tiếp xúc 40 người. Bệnh nhân không tiếp xúc với người ngoài công ty nên danh sách tiếp xúc gần được quản lý.

Ông Cảm cũng cho biết, bệnh nhân 262 có triệu chứng từ ngày 31/3 nhưng đến 6 - 7/4 mới nghỉ làm. Như vậy, bệnh nhân mỗi ngày tiếp xúc với 40 người trên xe đưa đón trong 1 tuần liên tục.

Ảnh minh họa.



Đến sáng 13/4, các cơ quan chức năng đã lập được danh sách tổng cộng 106 trường hợp là F1 và 72 trường hợp F2 của bệnh nhân 262 đến từ thôn Hạ Lôi.

Đêm 12/4, ngay khi nhận tin bệnh nhân 262 nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh cùng Công ty Samsung Display Việt Nam họp khẩn tìm biện pháp xử lý, xác định các đối tượng F1 và đang lập danh sách các đối tượng F2.

Sáng nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc khoảng 40 người được xác định là F1 và yêu cầu hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu công ty tạm dừng toàn bộ phân xưởng nơi bệnh nhân 262 làm, đóng cửa nhà ăn nơi bệnh nhân có tiếp xúc, vệ sinh 9 xe ôtô chở công nhân.

Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4