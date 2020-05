Bệnh nhân 265 có 9 lần xét nghiệm bất thường đủ điều kiện xuất viện sau gần 1 tháng điều trị

Chiều 7/5, Bộ Y tế thông tin về bệnh nhân 265 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Cầu Treo được công bố khỏi bệnh. Đây là bệnh nhân nam, 26 tuổi, từ Thái Lan về Hà Tĩnh, được cách ly tập trung ngay sau khi về nước. Đến giờ chót của ngày thứ 14 chuẩn bị hết cách ly thì xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này có diễn biến khá thất thường. Bệnh nhân được xét nghiệm 9 lần nhưng cho kết quả âm tính, dương tính rồi lại âm tính.

Bác sĩ trao giấy chứng nhận cho bệnh nhân 265 chiều 7/5.



Lần đầu xét nghiệm vào ngày 26/3 khi đang cách ly kết quả âm tính, lần hai ngày 8/4 nghi ngờ dương tính yếu, lần ba ngày 10/4 dương tính.



Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm thêm 6 lần. Ngày 17/4 âm tính, ngày 19/4 và 24/4 dương tính. Lần xét nghiệm hôm 27/4 âm tính, ngày 29/4 lại dương tính. Mẫu xét nghiệm gần nhất vào ngày 5 và 6/5 kết quả âm tính.

Bệnh nhân 265

Đây là người cuối cùng trong số 4 bệnh nhân nCoV ở Hà Tĩnh khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi cả nước lên 233.



Tính đến 15h chiều 7/5, cả nước ghi nhận 271 ca nhiễm, 38 người đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, đa số sức khỏe ổn định. Trong số này 16 ca âm tính lần một, 6 ca âm tính lần hai.

Hiện nhiều tỉnh thành đã không còn bệnh nhân COVID-19 gồm Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Bạc Liêu, Tây Ninh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Cần Thơ...



