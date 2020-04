Bệnh nhân 265 nhiễm COVID-19 ở Hà Tĩnh: Đã xác định đường 48 trường hợp F1

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân 265 là bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hà Tĩnh. Ngày 23/3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cha Lo, Quảng Bình.



Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại điểm cách ly ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngày 26/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả âm tính.

Đến ngày 8/4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ nhiễm COVID-19. Ngày 10/4, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà cách ly và theo dõi.



Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại, cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, Hà Tĩnh.



Liên quan đến bệnh nhân 265, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh hôm 14/4 cho biết, sau khi xác định bệnh nhân mới nhiễm COVID-19 đến từ địa phương, lực lượng chuyên môn đã ngay lập tức vào cuộc để điều tra những người có tiếp xúc gần với người này.



Bước đầu, lực lượng chuyên môn đã xác định có 48 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 265 (diện F1) và 66 trường hợp F2; tất cả những người này đều đang ở trong các khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Trong số đó, 15 trường hợp F1 đã âm tính 2 lần với virus SARS-CoV-2, 14 trường hợp F1 âm tính lần 1 và 21 trường hợp F2 âm tính lần 1. Những người còn lại đang được theo dõi và khẩn trương tiến hành xét nghiệm sàng lọc. Các trường hợp F1, F2 đang được cách ly riêng biệt và theo dõi chặt chẽ, hiện Sức Khỏe đều bình thường.

Hiện nay, bệnh nhân 265 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.



Thùy Nguyễn (t/h)