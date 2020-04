Bệnh nhân 266: Nhiều lần đến căng tin ở BV Bạch Mai, xác định được 20 người F1

Theo thông tin từ UBND huyện Thường Tín, bệnh nhân 266 mắc COVID-19 tên L.M.H., sinh năm 1984, có địa chỉ tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến.

Trước đó, bệnh nhân 266 có đến chăm sóc mẹ đẻ là bà H.T.N. (61 tuổi, trú tại thôn Đô Hai, xã An Lão, huyện Bình Lục, Hà Nam) từ ngày 8/3 đến 10/3 khi bà N. điều trị tại Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân 266 nhiều lần sử dụng dịch vụ tại căng tin của Bệnh viện Bạch Mai

Ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, khi bệnh nhân 266 đi chăm mẹ trở về thì có thông báo của thành phố về việc các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai cần phải cách ly. Do đó, từ ngày 29/3, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà, không đi đâu. Việc cách ly đúng quy định trong 14 ngày, dự kiến đến 13/4 sẽ kết thúc.

Từ ngày 30/3 đến 13/4, bệnh nhân số 266 đã thực hiện tự cách ly theo dõi Sức Khỏe tại nhà đúng theo quy định. Ngày 12/4, Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân, đến ngày 14/4 nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, từ khi từ viện về nhà, trường hợp này không có biểu hiện gì ngoài ngứa họng, hắt hơi.





Theo Thanh Niên, bệnh nhân 266 ngoài làm nông nghiệp, có làm thêu ở nhà nên ít có hoạt động bên ngoài, ít tiếp xúc với người khác. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được khoảng hơn 20 trường hợp có tiếp xúc gần tại địa phương.

Ông Huy cho biết thêm, UBND huyện Thường Tín đề nghị nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, nếu có tiếp xúc với bệnh nhân 266 phải chủ động liên hệ với Trạm y tế các xã, thị trấn để khai báo y tế.



Ngay trong ngày 14/4, xã Dũng Tiến cũng đã bố trí 10 chốt để phòng chống dịch, trong đó 6 chốt có các lực lượng làm nhiệm vụ tại thôn Đông Cứu, 4 chốt khác chủ yếu là lực lượng của huyện đảm bảo việc chốt chặn vòng ngoài.

