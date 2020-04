Bệnh nhân 268 là ca bệnh COVID-19 đặc biệt về dịch tễ, chưa thể xác định nguyên nhân nhiễm

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ca bệnh COVID-19 mới nhất tại Việt Nam là bệnh nhân 268 tên G.T.C. (nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại thôn Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, gần biên giới giáp Trung Quốc).

Đến nay, sau 48 tiếng kể từ khi chính thức công bố bệnh nhân COVID-19 thứ 268, ngành y tế vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Theo các chuyên gia, ca bệnh COVID-19 mới nhất có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt.

"Chúng tôi chưa dám khẳng định nguyên nhân của tình trạng này vì đây là một bệnh mới. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Giang, nhưng lại là một ca có thể nói đặc biệt hơn so với các ca bệnh đã được Bộ Y tế công bố trước đó", Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Lương Viết Thuần - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang nhận định.

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Ảnh: Vnexpress

Theo Bác sĩ Thuần, CDC Hà Giang đã phải kiên trì, xét nghiệm nhiều lần đối với ca bệnh 268. Các chuyên gia dịch tễ đã tiến hành xét nghiệm ba lần phát hiện kết quả dương tính với ca bệnh này.

Cụ thể, bệnh được lấy mẫu lần thứ nhất vào ngày 11/4, cho kết quả "nghi ngờ dương tính". Đến ngày 14/4 kết quả xét nghiệm lần 2 cũng như vậy. Đến lần 3, bệnh nhân tiếp tục được lấy dịch họng và lấy mẫu máu để làm xét nghiệm mới có thể khẳng định dương tính. Đúng 17h30 ngày ngày 15/4, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định bệnh nhân dương tính với virus corona chủng mới.

Hiện ngành y tế vẫn đang tiến hành điều tra dịch tễ về ca bệnh 268 này. Theo kết quả điều tra ban đầu, bệnh nhân 268 chủ yếu ở nhà, ít giao lưu, đi lại. gia đình bệnh nhân có 3 anh trai mới đi làm việc từ Trung Quốc về. Tuy nhiên, những người anh này lại không ai có biểu hiện bệnh, xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Họ đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày sau khi về nước.

Một điểm đặc biệt nữa là người anh trai đi chăm sóc bệnh nhân hàng ngày đã tiếp xúc rất gần với bệnh nhân nhưng cũng chưa bị lây nhiễm, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Hiện ngành y tế vẫn đang tìm kiếm, xác định nguồn lây của ca bệnh đặc biệt này. Về tình hình sức khỏe bệnh nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cho biết, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Your browser does not support HTML5 video.

22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 268 đã âm tính

Xem thêm: Toàn bộ mẫu xét nghiệm thôn Hạ Lôi đều âm tính nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao

Kiều Đỗ (t/h)