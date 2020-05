Bệnh nhân 271 mắc bệnh từ ngày 7/4 nhưng không điều trị, xét nghiệm âm tính trước khi sang Việt Nam

Ca mắc COVID-19 mới nhất được ghi nhận tối 3/5 là bệnh nhân 271 chuyên gia người Anh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Qua khai thác tiền sử dịch tễ được biết, khi còn ở Anh, bệnh nhân được phát hiện dương tính với với virus SARS-CoV-2 ngày 7/4. Tuy nhiên ông không điều trị, chỉ được cách ly tại nhà. Đến ngày 21/4 có kết quả xét nghiệm âm tính và được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, trước khi sang Việt Nam ngày 28/4.



Bệnh nhân từ Anh tới TP.HCM trên chuyến bay AXY 2504 cùng nhóm 13 chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện các dự án kinh tế trên.

Ảnh minh họa



Đây là máy bay được thuê riêng bay từ Anh đến Việt Nam. Tổ bay không nhập cảnh vào nước ta mà quay trở lại Anh ngay sau đó.



Ngay sau khi nhập cảnh, nhóm chuyên gia được đưa đi cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cùng ngày, cho kết quả âm tính. Ngày 2/05/2020, những người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả có 12 người âm tính, riêng bệnh nhân 271 có kết quả dương tính.



Do được cách ly ngay khi nhập cảnh và được kiểm soát đúng quy trình nên ca bệnh này không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Cũng theo HCDC, do đánh giá nguy cơ của các trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này cao hơn giai đoạn trước nên TP Hồ Chí Minh quyết định, trong thời gian 14 ngày cách ly, các trường hợp được theo dõi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần gồm: ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng.



Trong một diễn biến khác, TP.HCM đã ghi nhận 6 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi xuất viện. Do đó, thành phố chỉ đạo rà soát và cách ly người bệnh đã bình phục trong vòng 30 ngày thay vì 14 ngày như trước đó.

