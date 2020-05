Bệnh nhân 278 trở về từ UAE diễn biến nặng hơn, tổn thương phổi tăng

Sáng 13/5, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tình hình mới nhất về bệnh nhân 278 là nữ 50 tuổi, công dân Việt Nam trở về từ UAE. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân hết sốt nhưng còn ho, thở êm. Bệnh nhân tỉnh, tự sinh hoạt bình thường, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở Oxy mũi. Tuy nhiên, kết quả X-quang phổi tổn thương có tăng hơn trước. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 12/5 vẫn còn dương tính.

Bệnh nhân được chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu về BV Bệnh Nhiệt đới vào chiều 10/5 theo chỉ đạo từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Thời điểm chuyển viện, nữ bệnh nhân liên tục sốt cao 39 độ C.

BN 278 được chuyển lên BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ ngày 10/5

Đây là 1 trong số 17 ca nhiễm COVID-19 được xác định trên chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước hôm 3/5. Toàn bộ hành khách được cách ly ngay tại sân bay sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cần Thơ.



Toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu để cách ly, theo dõi. Tại đây tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận có 17 ca dương tính, 280 ca âm tính với SARS-CoV-2. Trong số 17 người có kết quả dương tính, có 1 gia đình 3 người đã sống cùng một bệnh nhân dương tính tại Dubai.

Sau khi nữ bệnh nhân 278 được chuyển viện, 16 người còn lại nhiễm COVID-19 tiếp tục đang được điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, trong đó có một bệnh nhân nhỏ sinh năm 2020.

16 ca bệnh còn lại bao gồm: Ca bệnh 272 (BN272): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 273 (BN273): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 274 (BN274): Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 275 (BN275): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 276 (BN276): Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 277 (BN277): Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 279 (BN279): Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 280 (BN280): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi,quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 281 (BN281): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 282 (BN282): Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 283 (BN283): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 284 (BN284): Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 285 (BN285): Bệnh nhânnữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 286 (BN286): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 287 (BN287): Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam Ca bệnh 288 (BN288): Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam



Trước đó vào chiều 12/5, BV Dã chiến Củ Chi có 3 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính được công bố khỏi bệnh lần 2 gồm BN151, 207 và 224. Cả 3 bệnh nhân đều liên quan đến quán bar Buddha.



