Bệnh nhân 36 ở Bình Thuận có quá trình điều trị phức tạp trước khi tái dương tính

Ngày 26/4, BS Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết bệnh nhân thứ 36, đã có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại sau khi được phát hiện tái dương tính hôm 22/4.

Bệnh nhân 36 (64 tuổi) ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận) là người giúp việc tại gia đình bệnh nhân 34. Bà bị phát hiện mắc bệnh từ 12/3 và đưa vào điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bình Thuận.



Vì bệnh nhân có bệnh nền

Vì bệnh nhân có bệnh nền cao huyết áp và bệnh phổi nên điều trị mất nhiều thời gian và phức tạp. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có tới 8 lần xét nghiệm và đều cho kết quả dương tính.

BN36 và BN44 là 2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

Sau một thời gian dài, bệnh nhân có ba lần xét nghiệm âm tính, đến ngày 10/4 bệnh nhân này được công bố khỏi bệnh. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Cơ sở điều trị COVID-19 Bình Thuận cùng hai bệnh nhân 37 (nhân viên BN34) và BN 44 (con BN37) để tiếp tục theo dõi, giám sát 14 ngày.

Quá trình cách ly tại cơ sở mới, cả ba bệnh nhân 36, 37, 44 được lấy mẫu xét nghiệm thêm hai lần nữa vào các ngày 12 và 15/4, cả ba đều có kết quả âm tính.

Đến ngày 22/4, cơ sở điều trị tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần cuối trước khi cho phép các bệnh nhân về nhà thì phát hiện bệnh nhân 36 tái dương tính nên tiếp tục cách ly, theo dõi. Riêng hai mẹ con BN37 và con là BN44 vẫn âm tính.

Các y bác sỹ BV đa khoa tỉnh Bình Thuận bật khóc khi bệnh nhân cuối cùng âm tính với COVID-19

Có thể nói, bệnh nhân 36 là người cuối cùng phải điều trị gian nan nhất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ngày nhận tin bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính, các y bác sĩ bệnh viện đã mừng rỡ, ôm chặt nhau bật khóc.



Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận đã lấy mẫu tám bệnh nhân đã khỏi bệnh và các nhân viên y tế tại Cơ sở điều trị COVID-19 để tiếp tục xét nghiệm.



Y bác sỹ Bình Thuận bật khóc khi bệnh nhân cuối cùng âm tính với COVID-19

Hà Ly (t/h)