Bệnh nhân 49 mắc COVID-19 điều trị tại Huế đủ điều kiện xuất viện

Bệnh nhân số 49 làm thủ tục xuất viện

Sau 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện. Hiện tại, Sức Khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, không có bất cứ các triệu chứng nào của COVID-19. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị bệnh huyết áp trước đó nên đã được điều trị huyết áp ổn định trong thời gian cách ly, cũng như cấp thuốc hạ huyết áp cho bệnh nhân khi ra viện. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 thứ hai được Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi bệnh.



Sau khi rời Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân được chuyển đến theo dõi tại khu cách ly tập trung Sun&Sea resort (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) để chờ người vợ (hiện điều trị bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế) để cùng trở về nước.

Cũng theo Bệnh viện Trung ương Huế, khu cách ly COVID-19 tại cơ sở 2 của bệnh viện này hiện còn điều trị cho 2 bệnh nhân dương tính (đều mang quốc tịch Anh) đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lại theo quy định. Tất cả bệnh nhân đều khỏe mạnh và không có triệu chứng.

Trước đó, vào trưa 28/3, một bệnh nhân khác điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã được xuất viện là bệnh nhân tên Th.G.D (58 tuổi, quốc tịch Anh). Đây là ca bệnh số 33 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

