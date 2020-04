Bệnh nhân 50 dương tính trở lại sau 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp ca bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân số 50 ở Quảng Ninh. Ảnh: Nhân Dân

Theo thông tin từ đại diện Sở Y tế Quảng Ninh, trong các công bố gần đây của các nhà khoa học Hàn Quốc, Trung Quốc, có những bệnh nhân COVID-19 được điều trị thành công, xét nghiệm nhiều lần cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng sau khi hết thời gian cách ly về cộng đồng một thời gian lại tái dương tính với SARS-CoV-2. Mới đây nhất là 51 bệnh nhân ở Hàn Quốc được xác định dương tính trở lại dù đã điều trị khỏi.

Bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được ra viện