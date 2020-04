Bệnh nhân 74 tái dương tính sau 15 ngày xuất viện, xét nghiệm 54 người có liên quan

Ngày 27/4, Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông tin về trường hợp bệnh nhân 74 dương tính trở lại sau khi được điều trị khỏi và xuất viện.

BN 74 (nam, 23 tuổi ở Xóm Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ) được xác định dương tính trở lại khi chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly tại nhà.



Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp nhập cảnh về Việt Nam hôm 16/3. Sau đó, anh này được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

BN 74 là du học sinh Pháp



Sau thời gian điều trị, đến ngày 10/4, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính bằng kỹ thuật RT-PCR, đủ điều kiện được công bố khỏi bệnh. Sau xuất viện, bệnh nhân được đưa về địa phương bằng xe chuyên dụng để tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà 14 ngày. Trong suốt thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở.



Ngày 24/4, sau khi đủ thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao lấy mẫu bệnh phẩm, gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện xét nghiệm lại.



Ngày 25/4/2020, sau 2 lần xét nghiệm trên cùng mẫu bệnh phẩm, kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi, điều trị.



Ngay trong ngày 25/4, các trường hợp F1 đã được chuyển Trung tâm cách ly - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cách ly, theo dõi tập trung. Tất cả đều được lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm RT-PCR và cho kết quả âm tính lần 1. 51 trường hợp F2 hiện đang tổ chức cách ly tại nhà theo quy định.

BN 74 được công bố khỏi bệnh hôm 10/4



Sở Y tế tỉnh Phú Thọ nhận định, trong thời gian cách ly tại nhà, BN 74 đã tuân thủ nghiêm các quy định cách ly y tế tại nhà vì thế nguy cơ lây nhiễm đối với các trường hợp tiếp xúc với bố, mẹ bệnh nhân là rất thấp.



Sở khuyến cáo, người dân không nên hoang mang, lo lắng, song cũng không được chủ quan, cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; hạn chế ra ngoài, tăng cường vệ sinh nhà cửa hằng ngày và chủ động khai báo y tế.

Trong ngày 27/4, Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cũng xác nhận thêm 2 trường hợp khác tái dương tính là BN 207 bà 224 điều trị Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Như vậy, Việt Nam đã có 8 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính sau khi xuất viện.

5 trường hợp trước đó là BN 188 (tái dương tính sau 2 lần âm tính tại BV đa khoa tỉnh Hà Nam), BN 52 và BN 149 (điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh), BN 137 (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) và BN 36 (điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận).



Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể phản ứng như thế nào khi nhiễm virus corona