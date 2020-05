Bệnh nhân 91 đã âm tính 4 ngày liên tiếp với SARS-CoV2 nhưng tiên lượng rất xấu

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân 91 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV2 4 ngày liên tiếp nhưng tình trạng bệnh nhân còn rất nặng.

Theo kết quả thăm khám mới nhất, nam bệnh nhân hiện nằm yên/an thần, không sốt, tràn khí màng phổi phải, chảy máu nơi ống dẫn lưu màng phổi lượng 300 ml, màu hồng lợt, không ghi nhận chảy máu nơi khác.

Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương

Siêu âm tim phổi cho thấy tim co bóp đồng bộ, EF 63%. Phổi phải còn tràn khí màng phổi, có tràn dịch không thuần nhất lượng rất ít, phổi co nhỏ khoảng 4 khoang liên sườn. Phổi trái nhiều Bline hơn mặt trước, mặt bên, không tràn dịch mang phổi trái. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 30/4 âm tính.

Bộ Y tế đánh giá, bệnh nhân “rất nguy kịch”. Trong 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng đang được điều trị, bệnh nhân 91 được đánh giá nặng nhất. Ca số 19 và 161 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân đã chuyển sang tình trạng nặng, thở oxy khí phòng. Ca bệnh 161 đã hồi phục, được công bố khỏi bệnh vào sáng nay sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp, chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi tai biến mạch máu não.

