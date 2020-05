Bệnh nhân 91 liên tiếp 10 ngày âm tính với SARS-CoV-2, tiên lượng còn nặng

Thông tin mới nhận được từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân số 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.HCM) nằm yên, thi thoảng có kích thích nhẹ. Bệnh nhân có dùng thuốc vận mạch liều thấp, mạch và huyết áp ổn định.



Hiện tại, bệnh nhân không có biểu hiện xuất huyết, siêu âm tim cho thấy tim co bóp đồng bộ. Tuy nhiên, trên phim X-quang phổi vẫn cho thấy phổi phải B lines dày mặt trước bên, tràn dịch màng phổi ít, không tràn khí màng phổi.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nơi bệnh nhân 91 và bệnh nhân 278 đang điều trị





Phổi trái nhiều B lines mặt trước bên, còn đông đặc thùy dưới, không tràn dịch và tràn khí màng phổi. Trước đó, kết quả chụp CT Scan vào ngày 13/5, hai phổi bệnh nhân xơ hóa, đông đặc, chỉ khoảng 10% vùng phổi còn hoạt động. Tình trạng này được các bác sĩ cho biết, nếu chấm dứt ECMO, bệnh nhân sẽ khó lòng qua khỏi.



TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính liên tiếp đến ngày thứ 10, kể từ ngày 7/5 đến nay. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được chụp CT Scan để đánh giá lại tổn thương của phổi.



Còn bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được chuyển sang Viện Pasteur TP.HCM nuôi cấy, đang đợi kết quả liệu có virus nhân lên hay không.



Theo đó, bệnh nhân tiếp tục được điều trị thở máy, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm và can thiệp ECMO ngày thứ 41. Tuy nhiên, đơn vị bệnh viện cũng cho hay "Tiên lượng bệnh nhân còn nặng”.

Bệnh nhân số 19 hiện có Sức Khỏe tốt, tỉnh táo và có thể xuất viện trong vài ngày tới





Cùng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM có bệnh nhân số 278, là phụ nữ 50 tuổi, trở về từ UAE, được chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, đến nay đã ở trong tình trạng ổn định. Sáng nay, bệnh nhân tỉnh táo, có thể tóng uống và sinh hoạt cá nhân.



Tổng quan sức khỏe, bệnh nhân còn ho, thở oxy mũi, không sốt, mạch và huyết áp ổn định, có ghi nhận xuất huyết âm đạo ít. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm hôm 16/5 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, tiếp tục được điều trị kháng sinh, thở oxy mũi.



Trong lúc đó, bệnh nhân 19, bác gái của bệnh nhân số 17, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện nay sức khỏe đã tốt lên. Theo thông tin từ đơn vị bệnh viện hôm 13/5, bệnh nhân phục hồi tốt, đã có thể tự thở khí phòng. Cùng với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, bệnh nhân 19 đã có thể xuống giường bệnh đi những bước đầu tiên sau hơn 2 tháng nằm một chỗ... Dự kiến bệnh nhân này có thể xuất viện trong tuần tới.



Đây cũng là bệnh nhân có thời gian nằm viện lâu nhất từ ngày 7/3/2020 đến nay.







Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) khi nào được ghép phổi- VTC Now