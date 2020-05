Bệnh nhân 92 tái dương tính khiến 39 căn hộ phải cách ly nhưng không lây nhiễm cho ai

Được biết, vào ngày 29/4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát hiện mẫu xét nghiệm ngày thứ 15 của bệnh nhân 92 có kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, bệnh nhân này cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 5 và ngày thứ 10 sau khi được công bố khỏi bệnh. Hai lần này đều cho kết quả âm tính.



Bệnh nhân 92 thuê một căn hộ tại chung cư 1A-1B đường Nguyễn Đình Chiểu phường Đa Kao, quận 1 (TP. HCM). Bệnh nhân không tiếp xúc với người khác tại chung cư và luôn tuân thủ nghiêm túc việc cách ly.

Ảnh minh họa.



Sau 2 lần đầu xét nghiệm cho kết quả âm tính, bệnh nhân có đeo khẩu trang và đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cá nhân trong khoảng thời gian rất ngắn.

Sau khi nhận kết quả tái dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị.

Liên quan đến bệnh nhân này, cơ quan chức năng phường Đa Kao đã điều tra và phát hiện, trong thời gian cách ly bệnh nhân 92 có ra ngoài khi đeo khẩu trang và tiếp xúc với một số người. Cụ thể, bệnh nhân từng 3 lần đến mua thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi cách đó 100m, do đó 4 nhân viên ở đây cũng được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

Cách ly tòa chung cư nơi bệnh nhân 92 sinh sống.



TTXVN dẫn lại lời của bà Nguyễn Thị Lê Hương, Bí thư Đảng ủy phường Đa Kao tối 30/4 cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã phong tỏa toàn lô B2 gồm 39 căn hộ tại chung cư 1A - 1B phố Nguyễn Đình Chiểu (nơi bệnh nhân 92 ở). Tất cả 92 nhân khẩu trong 39 căn hộ đã được các nhân viên y tế đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm trưa 1/5 cho thấy, 87 cư dân của chung cư và 4 nhân viên của cửa hàng tiện lợi đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh viện Bạch Mai trong ngày đầu gỡ bỏ cách ly y tế



Thùy Nguyễn (t/h)