Người sỏi thận cần tuyệt đối tránh những thực phẩm này kẻo bệnh thêm nặng

Theo các bác sĩ chuyên khoa, vì đa số sỏi thận là sỏi calci, chiếm 80-90% bệnh thường gặp , nên nhiều người sẽ nghĩ kiêng ăn hoàn toàn calci để tránh bị sỏi thận, thật sự không phải vậy. Thực tế, quá trình hình thành sỏi thận là một quá trình phức tạp do nhiều yêu tố gây ra, chứ không phải do dư thừa calci. Nhiều người ăn uống kham khổ, kiêng cữ calci mà vẫn bị sỏi thận, hay có những người uống nhiều sữa, ăn nhiều tôm cua nhưng lại không mắc.



Qua đó, các bác sĩ đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh sỏi thận như sau:





Các thực phẩm không dành cho bệnh sỏi thận

Đồ ăn nhiều muối

Việc nạp quá nhiều muối cho cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ hình thành nên oxalate trong cơ thể và tạo ra sỏi thận. Vì vậy, người bệnh cần cắt giảm tối đa lượng muối đưa vào cơ thể. Với người khỏe mạnh, lượng muối đưa vào cơ thể không vượt quá 3g.





Socola

Vì socola và các thành phần trong nó có khả năng làm tăng oxalate trong cơ thể và hình thành nên sỏi thận. Người bệnh cần tránh ăn những thực phẩm, bánh kẹo có liên quan đến socola.





Các loại rau giàu oxalate





Một số loại rau như rau bina, củ cải đường rất giàu oxalate, người bệnh sỏi thận không nên ăn để đảm bảo an toàn Sức Khỏe





Đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ

Các loại đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ trở thành gánh nặng lên thận, gan khiến chúng làm việc vất vả hơn để đào thải. Bên cạnh đó, đồ ăn nhanh còn chứa hóa chất, muối đóng góp sự kết thành sỏi thận.





Đồ ngọt có đường



Bệnh nhân sỏi thận nên kiêng ăn các loại bánh kẹo hoặc trái cây chứa nhiều đường, đa phần là fructose hoặc sucrose. Những loại đường này có khả năng khiến sỏi thận hình thành dễ dàng hơn.





Rượu bia, thuốc lá, chất kích thích

Người bệnh sỏi thận nên kiêng ăn nội tạng động vật





Các chất độc hại như rượu bia, thuốc lá hoặc chất kích thích khiến cho cơ thể suy nhược, gan thận làm việc kém hiệu quả và làm tăng nguy cơ hình thành nên sỏi thận.





Tránh ăn các thực phẩm nhiều đạm



Ăn ít thịt động vật như thịt bò, thịt gà, trứng,…chứa nhiều protein và đạm, làm tăng axit uric trong cơ thể.





Chế độ ăn được khuyến khích cho người sỏi thận

Uống nhiều nước

Đây là điều quan trọng nhất, bệnh nhân sỏi thận được khuyến cáo nên uống từ 2,5-3 lít nước lọc mỗi ngày, chia ra uống đều nhiều lần trong ngày hay ăn uống làm sao để có lượng nước tiểu đạt trên 2,5 lít/ngày. Khi bạn đi tiểu, thấy nước tiểu màu trắng, chứng tỏ bạn đã uống đủ lượng nước. Uống nhiều nước giúp cơ thể tống xuất những viên sỏi nhỏ nếu có.

Bổ sung điều độ các thực phẩm chứa calci như sữa, pho mai

Bổ sung nhiều rau xanh rất tốt cho thận

Mỗi ngày, bệnh nhân sỏi thận có thể dùng 3 ly sữa tươi hoặc một lượng tương ứng các sản phẩm từ sữa như bơ, pho mai (khoảng 800-1.300 mg calci). Người bệnh không nên kiêng cữ quá mức những thực phẩm chứa calci vì như thế sẽ gây mất cân bằng trong hấp thu calci, khiến cơ thể mất hấp thu nhiều oxalate từ ruột, tạo nên sỏi thận. Không những vậy, kiêng cữ các thực phẩm chứa calci khiến bạn mắc thêm bệnh loãng xương . Nếu bạn bị sỏi thận tái phát nhiều lần, sau khi xét nghiệm có bằng chứng đa calci niệu do tăng hấp thu calci từ ruột, cẩn kiêng calci nhưng không phải kiêng hoàn toàn mà ăn khoảng 400mg/ngày, tương đương với 1,5 ly sữa tươi.

Uống nhiều nước cam, chanh, bưởi tươi giúp chống tạo sỏi vì chúng có chứa nhiều citrate

Hoa quả tươi giúp cải thiện hệ thống đường ruột và hỗ trợ cho sự bài tiết của thận





Tăng cường rau tươi giúp tiêu hóa nhanh, giảm hấp thu các chất gây sỏi thận.

