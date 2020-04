Bệnh nhân COVID-19 duy nhất tại Đồng Nai khỏi bệnh, cả nước chỉ còn 43 người đang điều trị

Bệnh nhân 247 (nam, quốc tịch Việt Nam, 28 tuổi; trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), làm việc tại Công ty giày da Gia Định. Bệnh nhân mắc COVID-19 do tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151. Đây là 2 trường hợp có có mặt trực tiếp tại ổ dịch bar Buddha Bar ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Bệnh nhân 247 được công bố khỏi bệnh sáng 24/4

Theo tin từ Sở Y tế tỉnh, Đồng Nai không còn ca nhiễm COVID-19 nào. Toàn tỉnh chỉ còn 37 người thuộc diện cách ly tập trung tại các Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa khu vực Long Khánh, Phổi Đồng Nai, Bệnh viện Quân y 7B, Trung tâm Y tế H.Trảng Bom, Trung tâm Y tế H.Thống Nhất và Trường đại học Đồng Nai.



Trong số này có 12 nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly Trường đại học Đồng Nai. Ngoài ra, còn 47 trường hợp đang được theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 107 trường hợp khác cần được theo dõi sức khỏe.

Đến nay, các tỉnh Đồng Nai, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, đã không còn bệnh nhân COVID-19.



