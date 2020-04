Bệnh nhân COVID-19 đã chữa khỏi tại Đà Nẵng chuẩn bị bay về nước thì tái dương tính

Tại buổi họp giao ban trực tuyến với Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 13/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về một trường hợp một bệnh nhân dương tính với COVID-19 sau khi đã được thông báo khỏi bệnh và xuất viện.

Bệnh nhân 22 và 23 tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/4 để chuẩn bị làm thủ tục về nước



Chủ tịch TP.HCM nhận định, kết quả ban đầu đạt được vẫn chưa thể đảm bảo chiến thắng cuối cùng. Trong thời gian tới, ông Phong cho biết TP.HCM cần kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ, nhất là làn sóng thứ 2 lây nhiễm. TP cần tập trung vào công tác dự phòng, giám sát chặt chẽ bằng xét nghiệm sau 5 ngày, 14 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày đối với người bệnh sau xuất viện.

Các cơ quan chức năng cần xét nghiệm kiểm tra nhóm người tiếp xúc gần có nguy cơ cao và những trường hợp từ nơi khác vào thành phố, đặc biệt là trường hợp người nước ngoài.

Trước đó, bệnh nhân 22 (nam, 60 tuổi, quốc tịch Anh) nhập cảnh tại sân bay Nội Bài rạng sáng 2/3. Người này đi trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân 17, 21 và nhiều người khác.



Bệnh nhân 22 và bệnh nhân 23 (người Anh) cùng di chuyển vào Đà Nẵng. Sau khi ghi nhận trường hợp BN17, đến ngày 8/3 2 người này được phát hiện nhiễm COVID-19 khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng).

Hai du khách từng đến siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng

Cả hai được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trước đó hai bệnh nhân có đến một cửa hàng Điện Máy Xanh và tiếp xúc gần khiến một nữ nhân viên tại đây mắc bệnh (BN 35).



Đến ngày 13/3, BN22 và BN 23 có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất. Vào các ngày 19, 23, 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của hai bệnh nhân này thêm ba lần và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.



Cả hai được xuất viện vào ngày 27/3. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Tính đến hiện tại đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam phát hiện tái dương tính sau khi đã được công bố khỏi bệnh.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày