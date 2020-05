Bệnh nhân COVID-19 tái dương tính không có triệu chứng, không có khả năng lây nhiễm

GS. TS. Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Từ thực tế điều trị cho người bệnh, GS. TS. Nguyễn Văn Kính cho biết, người bệnh tái dương tính không có bất kỳ một dấu hiệu lâm sàng nào. Họ hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường. Khi các bác sĩ tiến hành làm xét nghiệm lần cuối mới phát hiện kết quả dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Cũng theo GS. TS. Nguyễn Văn Kính, người bệnh tái dương tính không phải điều trị bất kỳ loại thuốc nào. Bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở) nên chỉ cần theo dõi, cách ly tại bệnh viện.



"Tôi khẳng định bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2 không phải là người lành mang trùng. Nếu bệnh nhân là người lành mang trùng thì virus trong cơ thể bệnh nhân phải sống và lây truyền cho những người khác. Đây chỉ là xác virus trong quá trình thải loại".

Về việc xét nghiệm cho bệnh nhân COVID-19, GS Kính cho hay, hiện, Việt Nam đang thực hiện xét nghiệm phát hiện cũng như khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19 bằng phương pháp Realtime-PCR lấy 1 đoạn mồi (primer) để phát hiện gen của virus SARS-CoV-2.



Phương pháp này có độ nhạy rất cao, lên tới 98%, nên đây được coi là phương pháp xét nghiệm gen của virus chứ không phát hiện toàn bộ virus.



Muốn phát hiện toàn bộ virus phải nuôi cấy được virus SARS-CoV-2. Đến nay, Việt Nam là 1 trong 4 nước có thể nuôi cấy, phân loại được virus này.

Với các trường hợp tái dương tính, các bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và đều cho kết quả trùng khớp.

Trong số 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 5/5 có 2 trường hợp tái dương tính



Khi bệnh nhân tái dương tính có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần, một giả thuyết được đặt ra đó là phương pháp xét nghiệm hiện nay chỉ có thể kiểm tra được những phần, mảnh ARN của virus (có thể được coi là xác virus trong quá trình thải loại).

"Người bệnh tái dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam đều không lây nhiễm cho bất kỳ người nào", GS.TS Nguyễn Văn Kính khẳng định.

Đồng quan điểm, TS Phạm Quang Thái, Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói: "Kết quả dương tính trong xét nghiệm PCR nghĩa là tìm thấy vật liệu di truyền của virus, không có nghĩa tìm thấy virus còn sống và còn đang gây bệnh".

Với các bệnh nhân tái dương tính, các chuyên gia Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngoài xét nghiệm PCR còn tiến hành thêm các thử nghiệm như kiểm tra bệnh nhân có kháng thể hay không, nuôi cấy xem virus có nhân lên hay không... Đến nay không thấy bằng chứng nào về khả năng lây nhiễm của bệnh nhân sau khi đã hồi phục.

Chia sẻ kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, GS. Kính cho hay, thời gian ủ bệnh trung bình là 8-10 ngày. Tổn thương phổi và diễn biến nặng sau một tuần.

Tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới trung ương, các bác sĩ triển khai điều trị cá thể hóa để phù hợp với thể trạng của mỗi bệnh nhân. Bởi lẽ có tới 45% bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng và 55% bệnh nhân còn lại có triệu chứng lâm sàng (sốt, ho, khó thở).

"Điều đáng mừng là với cách thức, kinh nghiệm chống các dịch bệnh khác mà Việt Nam đã thành công trước đây, chúng ta đã cứu sống tất cả bệnh nhân, đến giờ phút này chưa có trường hợp tử vong" - GS. Kính nói trong buổi công bố các bệnh nhân khỏi bệnh sáng 5/5.

Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh