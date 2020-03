Bệnh nhân COVID-19 thứ 34 khai báo không trung thực, các ca F1 và F2 gia tăng liên tục

Trong đó, trường hợp F2, có tiếp xúc với F1 là 651. Theo thông tin trên Tuổi trẻ Online, tính đến sáng nay ngày 14/3 số trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 9 bệnh nhân COVID-19 ở Bình Thuận là 128, tất cả đều đang được cách ly tập trung theo dõi.Trong đó, trường hợp F2, có tiếp xúc với F1 là 651.



Lãnh đạo của Sở Y tế Bình Thuận nhận định, con số không dừng lại ở đó, địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh thêm. Tất cả những trường hợp này đều bắt nguồn từ bệnh nhân thứ 34.





Bà Đ.T.L.T là bệnh nhân số 34

Số ca F1 từ bệnh nhân 34, theo số liệu cập nhật đến sáng cùng ngày là 31 và F2 là 100. Ngày 10/3, theo điều tra dịch tễ của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận, bệnh nhân 34, bà bà Đ.T.L.T, hành nghề buôn bán vật liệu xây dựng.

Ngày 22/2, bệnh nhân từ sân bay Tân Sơn Nhất đến New York (Mỹ), quá cảnh 3 giờ tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Sang ngày 25/2, bệnh nhân từ New York bay đến Washington thăm quan, du lịch.



Trong quá trình lưu trú tại Mỹ, bà không nhớ rõ mình đã ở quận nào, tiếp xúc với ai có triệu chứng ho, sốt.



Đến ngày 29/2, bệnh nhân bay từ Washington về sân bay Doha (Qatar) trên chuyến bay Qatar Aiways QR708 để quá cảnh.



Bắt đầu từ 18h45 ngày 1/3, bệnh nhân từ sân bay này về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 và hạ cánh lúc 6h sáng ngày 2/3.

Sau này, bệnh nhân khai rằng, sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất là di chuyển thẳng về nhà bằng xe riêng, có tài xế lái. Đồng thời, bệnh nhân khẳng định từ khi về đến trước lúc nhập viện chỉ ở nhà và lên công ty riêng.



Trong mấy ngày đó, bệnh nhân có triệu chứng ho, khạc đờm nhưng tự ở nhà mua thuốc uống, không rõ thuốc gì.



Sang mấy ngày sau đó, bệnh nhân sốt, đau rát họng và đến ngày 9/3 mới nhập viện điều trị. Dựa theo những khai báo trên, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bình Thuận đã xác định 17 trường hợp F1 và liền đưa đi cách ly tập trung.



Theo một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết, bệnh nhân đã không khai báo đầy đủ lịch trình và những người từng tiếp xúc với mình trong thời gian ủ bệnh. Do đó, việc này gây ra rất nhiều khó khăn cho địa phương.

Thêm nhiều ca F1 và F2 tăng lên liên quan đến bệnh nhân số 34





"Đến giờ vẫn không hiểu vì sao bệnh nhân lại khai như thế. Bây giờ công tác điều trị và xác định các trường hợp lây nhiễm là ưu tiên hàng đầu. Còn xử lý như thế nào sau này các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ" - vị lãnh đạo này nói thêm.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, số F1 với bệnh nhân trên liên tục tăng là do một số trường hợp chủ động đến khai báo cũng như qua điều tra dịch tễ phát hiện thêm.



Qua đó biết rằng bệnh nhân sau khi xuống sân bay đã ở lại TP.HCM để giao lưu với đối tác. Đến khi về TP Phan Thiết, ngoài nhà riêng và công ty, bệnh nhân còn di chuyển đến nhiều nơi ăn uống. Tổ phản ứng nhanh của ban chỉ đạo phải căng mình đi phun thuốc khử trùng mỗi khi cập nhật thêm thông tin địa điểm mà bệnh nhân di chuyển ở địa phương.

Theo báo Pháp luật Online, cũng trong ngày hôm nay, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đã xác định các địa điểm mà bệnh nhân 34 đã tiếp xúc và lây bệnh đối với 2 nhân viên của Công ty TNHH TOTO, Chi nhánh TP.HCM.



Theo đó, ngày 3/3, ông SY (người Nhật, Tổng quản lý Chi nhánh TP.HCM của Công ty TOTO) cùng hai nhân viên kinh doanh (cả hai người này đều đã nhiễm COVID-19, là bệnh nhân 45 và 48) và lái xe đến đại lý TOTO tại Phan Thiết do bệnh nhân 34 làm chủ để làm việc.



Sau khi làm việc tại đại lý xong, bệnh nhân này cùng chồng, là bệnh nhân 41 mời nhóm bốn người này đi ăn tối tại một quán ăn trên đường Phạm Văn Đồng.



Cả nhóm sau khi ăn xong thuê một khách sạn trên Nguyễn Hồng, TP Phan Thiết ngủ qua đêm. Sáng ngày 4/3, vào lúc 8h30, họ trả phòng và về lại công ty ở quận 1, TP.HCM.



Sau đó, khi nghe tin bà T. là bệnh nhân thứ 34 nhiễm COVID-19, nhóm bốn người trên đã khai báo y tế và được xếp vào nhóm tiếp xúc gần (F1).

Theo đó, có ít nhất gần 40 người trong công ty này xếp vào diện F2 (hiện đã thành F1), chưa kể họ đã tiếp xúc với hàng chục người thân trong gia đình

Minh Tú (t/h)