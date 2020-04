Bệnh nhân COVID-19 tiền sử dịch tễ phức tạp khỏi bệnh, Hà Giang kết thúc phong tỏa cách ly

Sáng ngày 30/4, bệnh nhân 268 (16 tuổi, người dân tộc Mông, thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đã được công bố khỏi bệnh.



Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết qua hơn 20 ngày điều trị và sau 3 lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 268 được điều trị, theo dõi, chăm sóc, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện bệnh nhân không ho, không khó thở.

Sau khi được công bố khởi bệnh, bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại khu điều trị cách ly của bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn để theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày tiếp theo, thực hiện xét nghiệm lại 2 lần bằng kỹ thuật RT-PCR.

Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn dặn dò bệnh nhân 268 khi được công bố khỏi SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân 268 được đánh giá là ca bệnh có đặc điểm dịch tễ phức tạp, chưa xác định được nguồn lây.

Bệnh nhân lấy mẫu ngày 11/4 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4 cũng nghi ngờ dương tính. Đến lần thứ 3 lấy dịch họng làm xét nghiệm mới khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân 268 từng tiếp xúc với anh trai mới đi làm từ Trung Quốc về. Người này đã hoàn thành cách ly 14 ngày và xét nghiệm âm tính với virus corona. Ngoài ra bệnh nhân ít đi lại, giao lưu tiếp xúc.

Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Giang kết thúc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 30/4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo kết thúc khoanh vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, thị trấn Phố Bảng và xã Phố Là thuộc huyện Đồng Văn; Trạm y tế xã Thanh Thủy thuộc huyện Vị Xuyên.

Ảnh: Người Lao Động

Báo Chính Phủ dẫn lời Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Hà Giang xác định phòng chống dịch bệnh là lâu dài, tỉnh tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh tuyên truyền người dân thường xuyên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế, không tập trung đông người nơi công cộng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được hoạt động nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Kiều Đỗ (t/h)