Bệnh nhân cúm và đột quỵ gia tăng vì sương mù ô nhiễm ở Hà Nội

Tại khoa Khám bệnh - Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) từ sáng đến chiều ngày 24/12 luôn có đông kín bệnh nhân xếp hàng, không khí khá ngột ngạt. Phần lớn bệnh nhân tới khám các bệnh hô hấp, nhiều người đeo khẩu trang đến khám với các biểu hiện: Sốt, ho, sổ mũi…

Bệnh nhi tới khám tại BV Thanh Nhàn



TS.BS Ðỗ Thiện Hải, Trung tâm Bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết những ngày qua vẫn ghi nhận số bệnh nhi nhập viện tăng, chủ yếu mắc bệnh lý hô hấp, cúm A. Số lượng bệnh nhi vào viện gia tăng 10-20% so với trước. Có những buổi tối có tới hơn 500 trẻ tới khám.



Theo các chuyên gia, thời tiết lạnh ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm dễ dàng phát triển và lây lan. Đặc biệt tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến thất thường, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh cúm. Bộ Y tế nhận định số người mắc bệnh cúm được dự đoán có thể ghi nhận gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp Tết Nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.



Đáng nói trong thời tiết khó chịu này không chỉ bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp nhập viện mà số bệnh nhân đột quỵ cũng tăng bất thường. TS.BS Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột Quỵ - Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay số lượng bệnh nhân đột quỵ tăng 20-30% nguyên nhân có liên quan đến thời tiết. Đột quỵ do nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, loạn nhịp tim, bệnh van tim...

Ảnh minh họa



Theo bác sĩ Thế Anh, lạnh và độ ẩm cao là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân đột quỵ gia tăng. Vào mùa đông, nhiệt độ hạ thấp hoặc thay đổi thất thường trong những ngày vừa qua khiến cơ thể được kích thích tăng chất làm thay đổi co mạch trong mạch máu, từ đó dẫn đến tăng huyết áp.



Huyết áp cao đồng nghĩa với tăng áp lực lên thành mạch máu dẫn tới nguy cơ bị vỡ thành mạch, tăng xơ vữa thành mạch máu và hình thành các cục máu đông.



Khuyến cáo biện pháp bảo vệ sức khỏe khi thời tiết xấu?

Đeo khẩu trang đảm bảo và mặc ấm để tránh bị bệnh trong mùa lạnh



Khi đi vào những khu vực đông người, người dân nên đeo khẩu trang để tránh lây các bệnh qua đường hô hấp. Người bệnh cúm nên chủ động đeo khẩu trang để tránh lây bệnh cho người khác.



Người dân nên thực hiện rửa mũi, súc họng hai lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt là sau khi ở ngoài đường về. Nên tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.



Bác sĩ Thế Anh lưu ý đột quỵ hay xảy ra vào mùa đông. Do đó, vào mùa đông, mọi người không nên đột ngột từ trong chăn ấm bước ra ngoài, đặc biệt khi đi vệ sinh. Tránh tập thể dục ngay sau khi thức dậy vào sáng sớm. Khi đó, cơ thể đang ấm gặp lạnh đột ngột, không kịp thích nghi, làm co mạch, dễ dẫn đến đột quỵ.

Người đang mắc các bệnh cấp tính như sốt, viêm mũi họng, phổi phế quản, tim mạch... không nên chủ quan, cần sớm đến khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng khó lường.