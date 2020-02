Bệnh nhân cuối cùng trong số 16 ca nhiễm COVID-19 xuất viện: Không sợ bệnh, chỉ sợ dư luận

10h sáng nay (26/2), bệnh nhân N.V.V. (50 tuổi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - bệnh nhân thứ 16 tại Việt Nam nhiễm viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đã được cho phép xuất viện.

Sau 15 ngày điều trị, ông V. đã đủ điều kiện ra viện với Sức Khỏe hoàn toàn ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.V.V. được các bác sĩ tổ chức xuất viện sáng 26/2. Ảnh: ANTĐ

Nam bệnh nhân V. là bố đẻ của chị N.T.D (23 tuổi) - 1 trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) sau chuyến đi tập huấn tại. Chị D. bị nhiễm COVID-19 và đã lây ra 4 người trong gia đình cùng 1 người hàng xóm.

Ông V. là người cuối cùng trong gia đình nhiễm COVID-19 và cũng là bệnh nhân cuối cùng của Việt Nam tính đến thời điểm này. Trước đó, ông V. xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính và được cách ly tập trung 4 ngày. Đến ngày 11/2, người bệnh bắt đầu có triệu chứng ho ít, chảy nước mũi, không sốt. Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 hôm 2/2, ông V. được xác định đã dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được đưa đi điều trị tại phòng khám Đa khoa Quang Hà thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm âm lần 1 ngày 23/2, âm tính lần 2 ngày 24/2 và âm tính lần 3 ngày 25/2. Sáng 26/2, phòng khám Đa khoa Quang Hà tổ chức xuất viện cho ông V.

Bệnh nhân số 16 cho biết cả gia đình đều không quá lo lắng về bệnh tình vì đã được các bác sĩ tư vấn, giải thích. Ảnh: ANTĐ

Chia sẻ với báo chí trong ngày ra viện, bệnh nhân N.V.V cho biết, suốt quá trình điều trị, cả gia đình ông đều được các bác sĩ chăm sóc tận tình, điều kiện sinh hoạt khá thoải mái. Khi 3 thành viên khác ra viện trước, mọi người vẫn thông tin liên lạc với nhau hàng ngày. Tuy cả gia đình cùng mắc bệnh nhưng tình hình sức khỏe của tất cả đều ổn nên rất yên tâm.

"Với chúng tôi, những người đã mắc căn bệnh này, lúc này nói thật là cũng không cảm thấy sợ lắm. Bộ Y tế đã khuyến cáo rồi, y bác sĩ cũng giải thích để chúng tôi nắm được về bệnh nên không có gì lo lắng quá. Có lo thì lo mỗi cái dư luận bên ngoài điều tiếng, xã hội đồn thổi", báo An Ninh Thủ Đô dẫn lời nam bệnh nhân.

Cả gia đình bệnh nhân V. đều đã khỏi bệnh và được xuất viện. Ảnh: Báo Chính Phủ

Như vậy, đến thời điểm này, 16/16 bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta đều đã khỏi bệnh và được ra viện.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân 4 tháng tuổi nhiễm COVID-19 được ra viện



Kiều Đỗ (t/h)