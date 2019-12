Bệnh nhân đau vai trái suốt 1 năm, bác sĩ nội soi lấy ra 45 viên sỏi trắng to ở khớp

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Khánh Ly, 34 tuổi (Thạch Thất, Hà Nội). Bệnh nhân cho biết khoảng 1 năm trước bắt đầu thấy đau vai trái kèm nhức mỏi. Đặc biệt, cảm giác đau tăng lên khi thực hiện các sinh hoạt hàng ngày hay vận động. Gần đây, bệnh nhân nhận thấy cảm giác đau tăng lên khớp vai như cứng lại, khó cử động nên mới đi khám.



Tại Khoa ngoại - BVĐK huyện Thạch Thất, các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân chụp X-quang khớp vai và làm các xét nghiệm. Sau hội chẩn, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị u sụn màng hoạt dịch khớp vai trái và có chỉ định phẫu thuật.

Phim chụp X-quang cho thấy các u sụn ở khớp vai trái bệnh nhân



BS Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện cho hay, ca phẫu thuật nội soi diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ đã lấy ra tổng cộng 45 viên sỏi màu trắng từ khớp vai bệnh nhân.

Chỉ sau 2 ngày phẫu thuật và điều trị, bệnh nhân đã có thể cử động bình thường. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện sau 5 ngày.



U sụn màng hoạt dịch là một dạng dị sản lành tính của bao hoạt dịch. Cụ thể, khi các tế bào liên kết tự tạo sụn, các khối sụn mọc chồi lên tạo u sụn rơi vào ổ khớp trở thành dị vật. Bệnh u sụn màng dịch hoạt được ghi nhận trong các khớp như khớp gối, khớp háng, khớp vai,… trong số này khớp vai là hiếm gặp nhất.

45 viên sỏi được lấy ra

Hiện chưa rõ nguyên nhân hình thành u sụn màng hoạt dịch. Ở thể nguyên phát, bệnh thường gặp ở người từ 30-50 tuổi. Ở thể thứ phát, bệnh có thể xảy ra ở người có tiền sử bệnh khớp như gãy đầu xương trong ổ khớp, vỡ sụn, các bệnh thoái hóa khớp viêm khớp do lao, viêm xương sụn bóc tách…



U sụn hình thành sẽ làm cản trở sự vận động của khớp gây ra triệu chứng đau, khó vận động, tràn dịch khớp, cứng khớp ... Bệnh diễn tiến với các triệu chứng âm thầm khiến nhiều người chủ quan hoặc cố gắng chịu đau. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời các u sụn có thể phá hủy khớp, làm mất vận động cả cánh tay.



Theo BS Thảo - Trưởng khoa Ngoại của bệnh viện, với cấu trúc phức tạp của khớp vai việc can thiệp ngoại khoa đòi hỏi tay nghề trình độ cao cùng với hệ thống máy móc hỗ trợ hiện đại. Trong khi đó, phương pháp nội soi ít xâm lấn nên việc điều trị thuận lợi và tiết kiệm thời gian hồi phục cho bệnh nhân.



BS Thảo nhấn mạnh, nội soi khớp vai là bước đột phá trong quá trình điều trị bệnh lý của khớp vai. Đây là khớp thứ hai trên cơ thể người được can thiệp phẫu thuật nội soi. Ưu điểm của phương pháp này là ít xâm lấn, vết mổ nhỏ hạn chế nhiễm trùng. Vì hạn chế xâm lấn nên rút ngắn thời gian điều trị đồng thời đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.

