Bệnh nhân đột ngột tử vong sau tiêm thuốc giảm đau: BVĐK Đức Giang nói gì?

Tiêm thuốc xong rồi ngã ra sàn

Tiếp tục thông tin về bệnh nhân C.D.H (42 tuổi) tử vong bất thường sau khi tiêm thuốc giảm đau tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.



Báo Trí thức trẻ đưa tin, chị H. (vợ anh C.D.H) cho biết, ngày 8/1 chồng chị ở nhà có triệu chứng chóng mặt, đau bụng nên đã được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám. Tại đây, chồng chị được tiêm thuốc giảm đau nhưng không đỡ nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang.



"Trong 3 ngày từ thứ 2- thứ 6 chồng tôi được điều trị viêm "Trong 3 ngày từ thứ 2- thứ 6 chồng tôi được điều trị viêm dạ dày trào ngược thực quản. Nhưng tới chiều thứ 6 do chồng tôi vẫn đau và kèm theo sốt bác sĩ kiểm tra khám thấy có biểu hiện nghi ngờ viêm ruột thừa", chị H. nói.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang



Cũng theo chị H., chồng chị được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp để theo dõi điều trị viêm ruột thừa tới từ chiều từ 6 tức 10/1 đến trưa thứ 7 (11/1) bác sĩ dặn không được ăn uống. Đến khoảng 4 giờ chiều thứ 7 bác sĩ báo được phép cho ăn cháo.



Chị H. cho biết đến đêm cùng ngày, chồng chị vẫn đau âm ỉ và được tiêm một mũi giảm đau vào đùi. "Sau khi tiêm được vài phút chồng tôi đi vệ sinh chóng mặt và ngã ra sàn, bất tỉnh và không biết gì", chị H. kể lại.



Sau đó, các bác sĩ tiến hành cấp cứu suốt 90 phút nhưng không được. Gia đình chị H đã rất bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh.



Được biết, thi thể bệnh nhân đang được lưu tại nhà tang lễ bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm.



Bệnh viện lý giải ba nguyên nhân có thể xảy ra



Ngày 12/1, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác nhận với báo chí về trường hợp nam bệnh nhân C.D.H tử vong bất thường.



Bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn đồng thời cơ quan chức năng đã vào cuộc để giám định pháp y để tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết bất ngờ của bệnh nhân.



Ông Thường cho hay, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng khởi đầu là đau vùng thượng vị chẩn đoán viêm dạ dày. Sau đó bệnh nhân được theo dõi kỹ càng.

Ảnh minh họa



Trong quá trình theo dõi viêm dạ dày bệnh nhân có đau thượng vị nên được ghi nhớ có viêm ruột thừa nên đã chuyển tới khoa Ngoại tổng hợp theo dõi.



Vị Giám đốc bệnh viện nói, theo thông tin được cấp dưới báo cáo lại, bệnh nhân được bác sĩ thăm khám 7 lần/ngày. Do vậy, ông Thường khẳng định không có chuyện bác sĩ tắc trách trong trường hợp này. Đáng nói bệnh nhân vẫn kêu đau và tới đêm (11/1 - PV) được bác sĩ trực tiêm mũi giảm đau thông thường. Sau tiêm khoảng 20 phút, bệnh nhân đi ngoài và có dấu hiệu ngừng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng không hiệu quả.



Ông Thường lý giải, về mặt lâm sàng theo báo cáo bệnh nhân tử vong sẽ liên tưởng tới ba nhóm nguyên nhân. Một là bệnh nhân có vấn đề về tim mạch, bởi trong quá trình theo dõi, bác sĩ nhận thấy nhịp tim bệnh nhân chậm, có dấu hiệu rối loạn nhịp tim.



Thứ hai bệnh nhân có thể bị vỡ thành mạch. Nguyên nhân thứ 3 có thể nghĩ tới do sốc phản vệ. Tuy nhiên, ông Thường loại trừ nguyên nhân này bởi triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân không giống sốc phản vệ. Bên cạnh đó, loại thuốc giảm đau bệnh nhân dùng có độ an toàn cao, rất hiếm xảy ra Thứ hai bệnh nhân có thể bị vỡ thành mạch. Nguyên nhân thứ 3 có thể nghĩ tới do sốc phản vệ. Tuy nhiên, ông Thường loại trừ nguyên nhân này bởi triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân không giống sốc phản vệ. Bên cạnh đó, loại thuốc giảm đau bệnh nhân dùng có độ an toàn cao, rất hiếm xảy ra sốc phản vệ , y văn trên thế giới vẫn chưa ghi nhận.



Dù vậy, đây chỉ là những nguyên nhân phỏng đoán ban đầu. Nguyên nhân chính xác sẽ do bên pháp y đưa ra kết luận.

